Il 4 luglio 2026, a Roma Tor Vergata, Ultimo porta in scena La Favola Per Sempre, il concerto evento da 250.000 biglietti che riscrive i record del live italiano. Un traguardo che arriva a sette anni esatti dal suo primo stadio e che chiude, per ora, una delle parabole dal vivo più rapide e impressionanti della musica italiana recente. Ripercorriamo tutti i suoi tour e i numeri di una favola partita dai club.

La carriera live di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, inizia nel 2018, prima ancora della vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Due date nei piccoli club a gennaio, a Milano e Roma, poi il primo vero tour dopo il successo de Il ballo delle incertezze e dell’album Peter Pan: undici date nei club e quattro nei palasport a fine anno. Nel 2019, la seconda partecipazione a Sanremo, la prima da Big con I tuoi particolari, apre al secondo tour nei palasport, diciannove appuntamenti con doppie date in diverse città.

Il primo stadio: La Favola del 4 luglio 2019

Il salto arriva il 4 luglio 2019, quando Ultimo, a soli 23 anni, riempie lo Stadio Olimpico di Roma con l’evento La Favola, davanti a circa 64.000 spettatori. È il debutto negli stadi e l’inizio di un percorso che lo porterà a essere soprannominato dal suo stesso pubblico il principe degli stadi. Il primo vero tour negli stadi, previsto per il 2020, viene però bloccato dalla pandemia e rinviato di due anni.

Ultimo Stadi 2022: il record dei 600.000 biglietti

Il ritorno dal vivo nel 2022 è travolgente. Ultimo Stadi 2022 conta quindici date, undici delle quali sold out, e supera i 600.000 biglietti venduti, un risultato che vale la certificazione di diamante della SIAE. La data al Circo Massimo di Roma, secondo i dati SIAE, registra 70.151 spettatori. È il tour che lo consacra come il più giovane artista italiano a riempire gli stadi.

Ultimo Stadi 2023: sei date, tutte piene

Forte del ritorno a Sanremo con Alba, nel 2023 arriva Ultimo Stadi 2023, La favola continua: sei date, tutte sold out, tra cui due a San Siro e tre all’Olimpico, per un totale di 342.532 presenze.

Ultimo Stadi 2024: dieci stadi e il primo album dal vivo

Nel 2024, con l’uscita dell’album Altrove, il cantautore torna con Ultimo Stadi 2024: dieci stadi per un totale di 412.884 biglietti venduti. Da quel tour nasce anche il suo primo album dal vivo, che riporta un disco live italiano in vetta alla classifica FIMI dopo sei anni.

Ultimo Stadi 2025: nove date sold out

Il 2025 conferma la dimensione live dell’artista con Ultimo Stadi 2025, La favola continua: nove date negli stadi, tutte sold out con largo anticipo, da Lignano Sabbiadoro a Bari, con una tripletta all’Olimpico e una doppietta a San Siro, per un totale di 435.728 biglietti venduti. Proprio dal palco dell’Olimpico, nel decimo concerto della sua carriera nello stadio della Capitale, annuncia il grande evento del 2026.

Tutti i tour negli stadi di Ultimo

Questo il riepilogo della parabola live di Ultimo nei grandi spazi, dal primo stadio al raduno di Tor Vergata.

Anno Tour / Evento Date Numeri 2019 La Favola (Stadio Olimpico) 1 circa 64.000 spettatori 2022 Ultimo Stadi 2022 15 oltre 600.000 biglietti, diamante SIAE 2023 Ultimo Stadi 2023, La favola continua 6 342.532 presenze, tutte sold out 2024 Ultimo Stadi 2024, La favola continua 10 412.884 biglietti 2025 Ultimo Stadi 2025, La favola continua 9 435.728 biglietti, tutte sold out 2026 La Favola Per Sempre (Tor Vergata) 1 250.000 biglietti in 3 ore, record italiano

I numeri di una carriera

A soli 29 anni, Ultimo mette in fila 42 concerti negli stadi italiani in pochi anni, con oltre due milioni di biglietti venduti in carriera. Sul fronte discografico, i sei album in studio pubblicati dal 2017 gli sono valsi oltre ottanta dischi di platino e più di sette milioni di copie complessive, con oltre 3,5 miliardi di stream su Spotify. Numeri che lo collocano stabilmente tra gli artisti italiani più ascoltati e venduti dell’ultimo decennio. Il percorso negli stadi lo avevamo raccontato anche in questo approfondimento dedicato.

La Favola Per Sempre: il raduno del 4 luglio 2026

Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata è il punto più alto di questa storia. La Favola Per Sempre, annunciato dal palco dell’Olimpico nel luglio 2025 e battezzato dai fan il Raduno degli Ultimi, ha registrato 250.000 biglietti venduti in tre ore: è il concerto con più biglietti venduti nella storia della musica italiana, davanti al Modena Park di Vasco Rossi del 2017, che si era fermato a circa 225.000. La data non è casuale, richiama proprio quel 4 luglio 2019 del primo stadio. L’evento arriva poche settimane dopo l’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, pubblicato il 19 giugno. Per chi vuole tutte le informazioni pratiche sull’evento, abbiamo preparato una guida dedicata con orari, accessi e indicazioni.

Dai due club del 2018 al raduno da un quarto di milione di persone del 2026, la favola live di Ultimo resta una delle storie più rapide e sorprendenti della musica italiana. E il 4 luglio, a Tor Vergata, scrive il suo capitolo più grande.