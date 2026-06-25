Manca poco al grande giorno. Il 4 luglio 2026 Ultimo porta a Tor Vergata il concerto evento La Favola Per Sempre, il raduno degli Ultimi che richiamerà nella Capitale circa 250mila spettatori. Un evento senza precedenti per la musica live italiana, sold out dal 15 luglio 2025. Abbiamo raccolto in questa guida tutte le informazioni pratiche per viverlo al meglio: orari, come arrivare, cosa portare e come gestire la lunga giornata di attesa.

Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2026. Le informazioni logistiche ufficiali sono in costante aggiornamento sul sito dell’evento e questa guida verrà integrata di conseguenza.

Quando e dove: data, orari e ingressi

L’appuntamento è per sabato 4 luglio 2026 all’Università di Roma Tor Vergata, in Piazzale Giovanni Paolo II. Ecco gli orari ufficiali della giornata.

Orario Cosa succede 07:00 Apertura degli ingressi (A. Nord, B. Ovest, C. Sud) Primo pomeriggio Orario di arrivo consigliato agli ingressi 14:00 Inizio intrattenimento: DJ set radio, “Fateme Suona’” ed esibizione di Fabrizio Moro A seguire La Favola Per Sempre, lo show di Ultimo

Al termine dello show, su tutti gli schermi dell’area evento è prevista la proiezione di contenuti inediti. L’area è interamente in piedi e suddivisa in sei settori: PIT 1 Pianeti e PIT 2 Peter Pan (i più vicini al palco, alla stessa distanza), seguiti in sequenza da PIT 3, PIT 4, PIT 5 e PIT 6 Altrove.

Come arrivare a Tor Vergata

Il consiglio dell’organizzazione, vista la portata dell’evento, è di raggiungere l’area con i mezzi pubblici. Le due fermate metro di riferimento sono Anagnina (Metro A) e Giardinetti (Metro C).

Da Anagnina (Metro A) sono disponibili navette gratuite, mezzi a noleggio in e-sharing (monopattini, biciclette e scooter), taxi e un percorso pedonale segnalato verso gli ingressi A. Nord e B. Ovest. Da Giardinetti (Metro C) si raggiungono gli ingressi A. Nord e B. Ovest solo con un percorso pedonale segnalato.

Attenzione: il 4 luglio la stazione FS Tor Vergata sarà chiusa e le linee FL4 e FL6 non vi fermeranno. Le fermate della Metro C Torrenova e Torre Angela resteranno chiuse fino a cessate esigenze della mattina del 5 luglio.

Il rientro: metro attiva tutta la notte

Per garantire il deflusso in sicurezza, le linee Metro A, B e C resteranno attive tutta la notte dopo il concerto. Il rientro in metro è incluso nel biglietto del concerto esclusivamente dalle stazioni Anagnina e Giardinetti: non sarà necessario acquistare un altro biglietto per tornare. Frecciarossa, treno ufficiale dell’evento, ha aggiunto treni notturni speciali da Roma Termini, mentre i bus ufficiali sono gestiti da BusForFun con partenze da tutta Italia.

Il survival kit: cosa portare con te

Con ingressi che aprono alle 07:00 e uno show che inizia nel pomeriggio inoltrato, molti spettatori passeranno parecchie ore all’aperto sotto il sole di luglio. Ecco cosa conviene mettere nello zaino per affrontare la giornata senza problemi.

Protezione solare SPF 50+ : diverse ore all’aperto possono causare scottature e disidratazione. Applicala prima dell’ingresso e riapplicala durante la giornata.

: diverse ore all’aperto possono causare scottature e disidratazione. Applicala prima dell’ingresso e riapplicala durante la giornata. Sali minerali : caldo, sudorazione e lunghe attese favoriscono la perdita di liquidi. Bustine o compresse da sciogliere in acqua aiutano a reintegrare sodio, potassio e magnesio.

: caldo, sudorazione e lunghe attese favoriscono la perdita di liquidi. Bustine o compresse da sciogliere in acqua aiutano a reintegrare sodio, potassio e magnesio. Power bank carico : biglietto digitale, mappe, foto e video consumano in fretta la batteria. Verifica sempre le dimensioni consentite dall’organizzazione.

: biglietto digitale, mappe, foto e video consumano in fretta la batteria. Verifica sempre le dimensioni consentite dall’organizzazione. Telo o coperta da picnic : occupa poco spazio e permette di sedersi senza stare direttamente su erba o polvere durante l’attesa.

: occupa poco spazio e permette di sedersi senza stare direttamente su erba o polvere durante l’attesa. Coperta isotermica : usata con il lato argentato verso l’esterno e fissata a una transenna, può creare una piccola zona d’ombra nelle ore più calde.

: usata con il lato argentato verso l’esterno e fissata a una transenna, può creare una piccola zona d’ombra nelle ore più calde. Acqua e qualcosa da mangiare: nei limiti di quanto consentito dal regolamento. Sull’area saranno comunque presenti punti di ristoro e servizi igienici.

Per i dettagli su oggetti consentiti e vietati, conviene sempre controllare il regolamento ufficiale prima di partire.

L’attesa è già cominciata

L’entusiasmo attorno all’evento è tale che nei giorni scorsi numerosi fan si sono già accampati nell’area con tende e sacchi a pelo, spingendo lo staff dell’artista a invitare alla prudenza e a non esporsi al caldo con troppo anticipo. A questo si aggiunge La Notte Prima di Tor Vergata, l’esperienza pensata per vivere insieme l’attesa: un appuntamento dedicato alla community, tra talk, musica live, ospiti e sorprese, in programma il 3 luglio.

Per tutte le informazioni logistiche ufficiali, in costante aggiornamento, il punto di riferimento resta il sito dell’evento lafavolapersempre.it.

Immagine di copertina: A. di Ultimo Journal, fan page Instagram dedicata a Ultimo.