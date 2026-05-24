24 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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24 Maggio 2026

Olly, dopo i sold out nei palazzetti parte Il Gran Finale negli stadi

Dopo il tour nei palazzetti, Olly porta Il Gran Finale tra stadi e venue estive con una scaletta che potrebbe cambiare.

Tour di Oriana Meo
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma
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Olly si prepara a riportare dal vivo Il Gran Finale, la parte estiva dei concerti 2026 che porterà il tour da palazzetti e arene fino agli show di Genova, Roma e Caserta. Dopo il lungo giro indoor chiuso a marzo con una serie di sold out, cresce ora l’attesa soprattutto per i live allo Stadio Luigi Ferraris e per la data del Rock in Roma.

Negli ultimi giorni sono aumentate anche le ricerche legate alla possibile scaletta degli show estivi. Nei palazzetti Olly ha costruito un live molto riconoscibile, alternando i brani più recenti ai pezzi ormai diventati centrali nei concerti. Proprio da quella struttura potrebbe partire anche Il Gran Finale, con qualche variazione pensata per gli spazi all’aperto.

Olly concerti 2026: le date de Il Gran Finale

  • 18 giugno 2026 – Stadio Luigi Ferraris – Genova
  • 20 giugno 2026 – Stadio Luigi Ferraris – Genova
  • 21 giugno 2026 – Stadio Luigi Ferraris – Genova
  • 30 giugno 2026 – Rock in Roma – Roma
  • 3 luglio 2026 – Reggia di Caserta – Caserta

Il nuovo tour di Olly

La parte indoor del tour si era chiusa a marzo dopo tredici date nei palazzetti, tutte esaurite. Il passaggio agli stadi e alle venue estive cambia inevitabilmente anche il peso dello show, soprattutto a Genova, città da cui parte tutta la fase finale del progetto live.

Le date del Ferraris rappresentano il passaggio più importante di questo ciclo. Non solo per la dimensione della venue, ma anche per il modo in cui il repertorio di Olly è cresciuto negli ultimi mesi tra streaming, social e live.

Le canzoni attese nella scaletta de Il Gran Finale

Durante il tour nei palazzetti, Olly ha portato sul palco una scaletta ormai consolidata. Brani come Scarabocchi, È festa, Buon trasloco e Menomale che c’è il mare sono diventati alcuni dei momenti più riconoscibili del live.

Anche per gli show estivi il repertorio dovrebbe partire da quella struttura, con possibili cambi legati alla durata del concerto o a eventuali ospiti. I concerti di Genova, in particolare, sono quelli su cui si concentra maggiore curiosità da parte del pubblico.

Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale de Il Gran Finale. L’articolo verrà aggiornato dopo la prima data del 18 giugno allo Stadio Luigi Ferraris.

Il percorso live di Olly

Negli ultimi due anni Olly ha allargato rapidamente il proprio pubblico, passando dai club ai palazzetti fino agli appuntamenti estivi del 2026. Il percorso live è diventato uno degli elementi più forti della sua crescita, anche grazie a un repertorio che continua a funzionare bene dal vivo.

Le date di Genova, Roma e Caserta chiudono una fase importante iniziata con il Tutta Vita Tour. Per molti fan, soprattutto dopo i sold out indoor, questi concerti rappresentano il primo vero passaggio del progetto verso dimensioni più grandi.

Biglietti e prevendite

I biglietti per diverse date de Il Gran Finale risultano già esauriti, a partire dagli appuntamenti allo Stadio Luigi Ferraris e dal concerto del 30 giugno al Rock in Roma. Restano invece monitorate le disponibilità per la data del 3 luglio alla Reggia di Caserta.

La situazione delle prevendite può cambiare in qualsiasi momento tra nuove disponibilità e aggiornamenti dei circuiti ufficiali.

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