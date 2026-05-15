15 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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15 Maggio 2026

Zucchero, il tour 2026 parte da Mantova prima degli stadi

Sei concerti negli stadi italiani a luglio 2026: calendario completo e prevendite

Tour di Oriana Meo
Zucchero tour 2026 date concerti stadi
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Zucchero “Sugar” Fornaciari torna dal vivo con il tour negli stadi 2026, una serie di concerti in Italia tra maggio e luglio. Prima delle sei date estive, il live partirà il 15 maggio dal PalaUnical di Mantova con una data zero già sold out.

Tra questi anche Baila (Sexy Thing), al centro del progetto BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight, che segna il ritorno live dopo il tour europeo e anticipa nuovi appuntamenti internazionali.

Zucchero tour 2026: le date dei concerti

  • 15 maggio 2026 – PalaUnical – Mantova (data zero, sold out)
  • 4 luglio 2026 – Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) – Udine
  • 6 luglio 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna
  • 8 luglio 2026 – Stadio Adriatico – Pescara
  • 11 luglio 2026 – Arena Santa Giuliana – Perugia
  • 14 luglio 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina
  • 16 luglio 2026 – Mura Storiche – Lucca

Il nuovo tour di Zucchero

BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight segna una nuova tappa nel percorso live di Zucchero, che negli ultimi anni ha alternato tour mondiali e grandi eventi in Italia. Il progetto nasce per celebrare uno dei brani simbolo della sua carriera, riportato oggi in una veste aggiornata ma fedele all’originale.

Sul palco una formazione stabile composta da musicisti internazionali, con una struttura di show che punta su esecuzione live, arrangiamenti blues e contaminazioni pop, elementi centrali della sua identità artistica.

Il percorso di Zucchero

Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, è tra gli artisti italiani con maggiore diffusione internazionale. In carriera ha superato i 60 milioni di dischi venduti, con album come Oro, incenso & birra tra i più rilevanti del catalogo italiano.

Nel tempo ha portato la sua musica in decine di paesi, partecipando a eventi globali e collaborando con artisti come Eric Clapton, Bono, Sting e Luciano Pavarotti. Il suo percorso live include tappe in cinque continenti e grandi venue, dall’Arena di Verona fino a contesti internazionali come Hyde Park e la Royal Albert Hall.

La scaletta del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Zucchero, tra cui Baila (Sexy Thing) e altri classici della sua carriera.

La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour negli stadi di Zucchero sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Foto: Ste Brovetto

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