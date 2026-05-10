11 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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11 Maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 20 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 19 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 15 maggio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 20 2026 Radio Date
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Settimana 20 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

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New Music Friday: i singoli usciti dal 9 al 14 maggio 2026

sabato 9 maggio 2026
Gincana – Il mondo si sgretola (Gincana Music)

giovedì 14 maggio 2026
Edoardo Fabbretti – NEVRALGIA

venerdì 15 maggio 2026

DUG – Vertigine
Irama – Cabana
LaMatta – Ricoverami (Believe)
Lobina – Accanto (Lab22/Altafonte Italia)
Martha Rossi – Io e te (INDACO Records / Altafonte Italia / Sony Music)

Rosa Chemical – Mammami
Telehealth – Green World Image (Sub Pop)
Tibi – Non Posso (all’ombra di un albero) (Dumba Dischi / Believe)
ZPA22, TNT – CALMA (NEEDA)

I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026

  • Irama – Cabana
  • Rosa Chemical – Mammami

Global releases: i singoli da tenere d’occhio

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 22 maggio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 22 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

All Music Italia

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