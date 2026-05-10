Settimana 20 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 8 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.
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New Music Friday: i singoli usciti dal 9 al 14 maggio 2026
sabato 9 maggio 2026
Gincana – Il mondo si sgretola (Gincana Music)
giovedì 14 maggio 2026
Edoardo Fabbretti – NEVRALGIA
venerdì 15 maggio 2026
DUG – Vertigine
Irama – Cabana
LaMatta – Ricoverami (Believe)
Lobina – Accanto (Lab22/Altafonte Italia)
Martha Rossi – Io e te (INDACO Records / Altafonte Italia / Sony Music)
Rosa Chemical – Mammami
Telehealth – Green World Image (Sub Pop)
Tibi – Non Posso (all’ombra di un albero) (Dumba Dischi / Believe)
ZPA22, TNT – CALMA (NEEDA)
I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026
- Irama – Cabana
- Rosa Chemical – Mammami
Global releases: i singoli da tenere d’occhio
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 22 maggio 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 22 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.