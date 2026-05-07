8 Maggio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
8 Maggio 2026

New Music Friday 8 maggio 2026: le pagelle tra il ritorno di Coez, il flop di Plasma e l’estate di Gabbani

Pagelle nuovi singoli 8 maggio 2026: i voti di All Music Italia a Coez, Gabbani, Galiazzo, Bambole di Pezza, Arisa, Plasma e altri.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
New Music Friday 8 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Plasma, Arisa, LDA & Aka 7even, Coez e Francesco Gabbani
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani dell’8 maggio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana dell’8 maggio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Bambole di Pezza, Eddie Brock, Coez, Mimì, Chiara Galiazzo, Francesco Gabbani e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dell’8 maggio 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli dell’8 maggio 2026.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 1

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia sul palco durante l’annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona 3

Ligabue presenta l'inedito “Nessuno è di qualcuno” e annuncia il ritorno di Una Nessuna Centomila
Riccardo Stimolo durante il Serale di Amici 25 4

Riccardo Stimolo, Amici 25 e la paura di tornare a fare l’elettricista: quando fuori non c’è un contratto discografico
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 5

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luciano Ligabue in concerto durante il tour europeo 2026 a Barcellona 8

Ligabue inaugura l’Unipol Dome e chiude la prima fase del tour 2026
Paola Turci sorride in una foto in bianco e nero scattata per il singolo Vita Mia. 9

Paola Turci torna con Vita Mia, scritta con Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista
Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, sul palco con microfono in mano durante un evento, foto a corredo dell'articolo sulla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona 10

Massimiliano Longo (All Music Italia) assolto dal Tribunale di Ancona: la sentenza che riconosce il diritto di cronaca anche senza Ordine

Cerca su A.M.I.