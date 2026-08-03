di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:

Radio Date 7 agosto 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 7 agosto 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

Radio Date di Oriana Meo
Radio Date 7 agosto 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday
Condividi su:

Settimana 32 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Nuovi singoli – Radio Date 7 agosto 2026

Brani più attesi dalla redazione.

SABATO 1 AGOSTO 2026

  • Paola TomaselloVerso il mare
  • Rik Palieri & Fabrizio PoggiBella Ciao – A Partisan’s Farewell
    Notami

LUNEDÌ 3 AGOSTO 2026

  • Mono GDa Baggio via il dolore
    Trinacria Label Ent.

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026

  • Carlo AudinoMai troppo tardi
    EmergentiInAdozione.it
  • La FamyLuci Di Dubai
    Trinacria Label Ent.
  • Rasmomareamore
    Honiro Label / Luppolo Disch

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

  • nessuna

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 14 agosto 2026

Le segnalazioni per il Radio Date del 14 agosto 2026 devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo qui sotto.

Apri il modulo di segnalazione

Problemi con il modulo?

Se non riesci a utilizzare il form, puoi inviare la segnalazione via email: clicca qui.

Leggi anche su New Music Friday

All Music Italia

Leggi anche su New Music Friday

M¥SS KETA, Rhove e Gabry Ponte nella copertina del New Music Friday settimana 26 2026 di All Music Italia

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 26 del 2026
New Music Friday settimana 25 del 2026: le nuove uscite con Madame, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 25 del 2026
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026.

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026
J-Ax, Mara Sattei con Enrico Nigiotti e Noemi tra i protagonisti del New Music Friday del 29 maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026
Tiziano Ferro con Lazza, Irama e Pinguini Tattici Nucleari protagonisti del Radio Date del 15 maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 20 del 2026
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026

Articoli più letti

Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 1

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Luca Carboni durante un'esibizione live, immagine del tour RIO ARI O LIVE con le date dei concerti 2026 in Italia 2

Luca Carboni riporta sul palco i suoi classici: la scaletta del tour RIO ARI O LIVE 2026
Mecna - 31/07 cover del singolo 3

Mecna riscopre 31/07, il primo capitolo della saga del 31
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 4

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Illustrazione di una figura umana di profilo composta da circuiti verdi che si dissolvono, sul tema di musica e intelligenza artificiale 6

Addestrare l'AI sulle canzoni senza licenza è violazione: la sentenza contro Suno
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 7

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
Valerio Scanu in una foto promozionale, camicia a righe e sguardo in camera su fondo grigio 8

Valerio Scanu e la puntata de Le Iene mai andata in onda: "Sono nelle blacklist di Mediaset"
Quanto paga un passaggio in radio: una mano sintonizza l'autoradio di un'auto d'epoca alla luce del tramonto 9

Quanto paga un passaggio in radio: il compenso nasce dagli incassi dell'emittente, non da una tariffa
Ron e Tosca vincitori del Festival di Sanremo 1996 durante la premiazione al Teatro Ariston. 10

Sanremo 1996, classifica finale: vinsero Ron e Tosca, nelle Nuove proposte Syria

Cerca su A.M.I.