Settimana 32 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date 7 agosto 2026
★ Brani più attesi dalla redazione.
SABATO 1 AGOSTO 2026
- Paola Tomasello – Verso il mare
- Rik Palieri & Fabrizio Poggi – Bella Ciao – A Partisan’s Farewell
Notami
LUNEDÌ 3 AGOSTO 2026
- Mono G – Da Baggio via il dolore
Trinacria Label Ent.
VENERDÌ 7 AGOSTO 2026
- Carlo Audino – Mai troppo tardi
EmergentiInAdozione.it
- La Famy – Luci Di Dubai
Trinacria Label Ent.
- Rasmo – mareamore
Honiro Label / Luppolo Disch
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- nessuna
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 14 agosto 2026
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