29 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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29 Giugno 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 27 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 27 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 3 luglio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 27 2026 Radio Date
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Settimana 27 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le pagelle

sabato 27 giugno 2026

  • JANETIX – Un posto sicuro

domenica 28 giugno 2026

  • Pamela Prati – Sola con me (VocalSound)

lunedì 29 giugno 2026

  • Luca Marino – Senza Saper Nuotare
  • Vanina Vincent – Soy Luz

martedì 30 giugno 2026

  • Baco – Chico e Kimono
  • Cane sulla Luna – Principessa (Steel Bay)

mercoledì 1 luglio 2026

  • Pepita Nova – Il mio arcobaleno

venerdì 3 luglio 2026

  • Cortese – Blockbuster (Believe)
  • Gatsby – Tu sei (The Music X)
  • Lucine – Edwin Hubble prima dei pasti
  • RED ROSE – MAD (Idols Music)
  • Sabrina Salerno & Lia One – Love In Rio (Nils van Zandt Remix) (Dutch Entertainment Group Records)
  • Salto – Fuori Orario (Honiro Label / Luppolo Dischi)
  • sottoliceberg – river plate (La Crème Records)
  • THEFT – Giacomo Grasso – Curve cieche (Il fischio del vento) (Terzo Millennio Records)

I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

Artista Titolo

 

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 10 luglio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 10 luglio utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
Clicca qui per inviare la segnalazione

All Music Italia

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