Settimana 27 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
sabato 27 giugno 2026
- JANETIX – Un posto sicuro
domenica 28 giugno 2026
- Pamela Prati – Sola con me (VocalSound)
lunedì 29 giugno 2026
- Luca Marino – Senza Saper Nuotare
- Vanina Vincent – Soy Luz
martedì 30 giugno 2026
- Baco – Chico e Kimono
- Cane sulla Luna – Principessa (Steel Bay)
mercoledì 1 luglio 2026
- Pepita Nova – Il mio arcobaleno
venerdì 3 luglio 2026
- Cortese – Blockbuster (Believe)
- Gatsby – Tu sei (The Music X)
- Lucine – Edwin Hubble prima dei pasti
- RED ROSE – MAD (Idols Music)
- Sabrina Salerno & Lia One – Love In Rio (Nils van Zandt Remix) (Dutch Entertainment Group Records)
- Salto – Fuori Orario (Honiro Label / Luppolo Dischi)
- sottoliceberg – river plate (La Crème Records)
- THEFT – Giacomo Grasso – Curve cieche (Il fischio del vento) (Terzo Millennio Records)
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
|Artista
|Titolo
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 10 luglio 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 10 luglio utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
Clicca qui per inviare la segnalazione