Settimana 25 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.
- LUANA BONGIORNO – Una canzone a metà (HIT FACTORY PRODUCTIONS)
- NARTICO – GIANNI MORANDI (Gravità Edizioni)
- Emanuele Via & Charlie T – Musica per generare il sogno
- Martìn Navello – Positive Vibrations
- Odd Socks – Tired of being tired
- Tarantino – Cuore a pezzi (Believe Music Italy)
- Ansia – Gonfie Vele (CDF Records)
- Cimini – DOMANI (La Clinica Dischi / Sony Music Italy)
- Elio Garrello – sorrentino (Dumba Dischi / Believe)
- Galil3o – Mi fa sempre un certo effetto (Asino Dischi / distr. The Orchard)
- Noite – eco (Pioggia Rossa Dischi / Altafonte Italia)
- Occhi – Origami (Sony)
- PIETROMISTO – salvagente
- Sergio Andrei – MERDA (Leave Music / Dischi Numero Uno – Sony Music)
- TiBi – Love Language (Dumba Dischi / Believe)
- Tony Boy – Cuore rotto (Warner) ★
- Trilussa – Salto nel vuoto (Honiro Label)
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 26 giugno 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 26 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.
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