15 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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15 Giugno 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 25 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 25 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 19 giugno.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 25 2026 Radio Date
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Settimana 25 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.
SABATO 13 GIUGNO 2026

 

  • LUANA BONGIORNO – Una canzone a metà (HIT FACTORY PRODUCTIONS)
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2026

 

  • NARTICO – GIANNI MORANDI (Gravità Edizioni)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2026

 

  • Emanuele Via & Charlie T – Musica per generare il sogno
  • Martìn Navello – Positive Vibrations
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2026

 

  • Odd Socks – Tired of being tired
  • Tarantino – Cuore a pezzi (Believe Music Italy)
VENERDÌ 18 GIUGNO 2026

 

  • Ansia – Gonfie Vele (CDF Records)
  • Cimini – DOMANI (La Clinica Dischi / Sony Music Italy)
  • Elio Garrello – sorrentino (Dumba Dischi / Believe)
  • Galil3o – Mi fa sempre un certo effetto (Asino Dischi / distr. The Orchard)
  • Noite – eco (Pioggia Rossa Dischi / Altafonte Italia)
  • Occhi – Origami (Sony)
  • PIETROMISTO – salvagente
  • Sergio Andrei – MERDA (Leave Music / Dischi Numero Uno – Sony Music)
  • TiBi – Love Language (Dumba Dischi / Believe)
  • Tony Boy – Cuore rotto (Warner)
  • Trilussa – Salto nel vuoto (Honiro Label)

I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 26 giugno 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 26 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
Clicca qui per inviare la segnalazione

All Music Italia

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