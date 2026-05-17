Settimana 21 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 15 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la classifica A conti fatti
New Music Friday: i singoli usciti dal 16 al 21 maggio 2026
sabato 16 maggio 2026
Cheriach Re – Apatica (NEEDA)
Flame Parade – White and Torn (Shore Dive Records)
lunedì 18 maggio 2026
The Usual – Pocket Full Of Fake
martedì 19 maggio 2026
Dinosauro ft Le Larve – Meno Pesanti (MATRICE17 / Believe)
mercoledì 20 maggio 2026
Fabrizio Giannini – Flamenko del Bagnasciuga (SPC Music Publishing)
Ippolito – Come il mare d’estate (SPC Music Publishing)
venerdì 22 maggio 2026
Elettra Lamborghini – Bam Bam Bambina (EMI Records Italy / Universal Music Italia)
Elio Garrello – wanna marchi (Dumba Dischi / Believe)
Fabio Imperatrice – Non fanno la felicità (Mendaki Publishing)
Ivan Pollix – Cuore a 90 feat. Luca Berga, Alice Fassina (Autoprodotto)
Leo Noir – 10, 100, 1000 voci ( MML Records)
montecchi – Gentrificazione (Gallia Music)
Sofia Ara – DIVISODUE (Dumba Dischi / Believe)
I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026
- Elettra Lamborghini – Bam Bam Bambina (EMI Records Italy / Universal Music Italia)
Global releases: i singoli da tenere d’occhio
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 29 maggio 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 29 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
Clicca qui per inviare la segnalazione