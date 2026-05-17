18 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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18 Maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 21 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 22 maggio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 21 2026 Radio Date
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Settimana 21 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

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New Music Friday: i singoli usciti dal 16 al 21 maggio 2026

sabato 16 maggio 2026
Cheriach Re – Apatica (NEEDA)
Flame Parade – White and Torn (Shore Dive Records)

lunedì 18 maggio 2026
The Usual – Pocket Full Of Fake

martedì 19 maggio 2026
Dinosauro ft Le Larve – Meno Pesanti (MATRICE17 / Believe)

mercoledì 20 maggio 2026
Fabrizio Giannini – Flamenko del Bagnasciuga (SPC Music Publishing)
Ippolito – Come il mare d’estate (SPC Music Publishing)

venerdì 22 maggio 2026

Elettra Lamborghini – Bam Bam Bambina (EMI Records Italy / Universal Music Italia)
Elio Garrello – wanna marchi (Dumba Dischi / Believe)
Fabio Imperatrice – Non fanno la felicità (Mendaki Publishing)

Ivan Pollix – Cuore a 90 feat. Luca Berga, Alice Fassina (Autoprodotto)
Leo Noir – 10, 100, 1000 voci ( MML Records)
montecchi – Gentrificazione (Gallia Music)
Sofia Ara – DIVISODUE (Dumba Dischi / Believe)

I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026

Global releases: i singoli da tenere d’occhio

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 29 maggio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 29 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
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All Music Italia

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