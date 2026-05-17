Nelle ultime ore sono tornate a circolare voci sulle condizioni di salute di Adriano Celentano. A rilanciare l’allarme è stato un post pubblicato da Claudio Lippi, che ha parlato di un presunto ricovero del cantante per l’aggravarsi del suo stato di salute. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali da parte del Clan Celentano o della famiglia.

Nel messaggio condiviso sui social, Lippi ha ricordato il loro primo incontro avvenuto nel 1964 e ha raccontato di aver saputo dalla figlia Rosalinda che il Molleggiato sarebbe stato ricoverato.

“Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. (…) Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli.”

Il post ha rapidamente fatto il giro dei social alimentando preoccupazione tra i fan. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulle condizioni di salute dell’artista.

Adriano Celentano, oltre sessant’anni tra musica e televisione

Adriano Celentano è nato a Milano il 6 gennaio 1938 ed è uno dei nomi più popolari della musica italiana del dopoguerra. Cantautore, attore, showman e autore televisivo, ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo italiano mantenendo un forte riconoscimento pubblico.

Gli inizi risalgono alla fine degli anni ’50, tra rock’n’roll e influenze americane. Negli anni ha costruito un repertorio che ha alternato brani leggeri, pezzi più ironici e canzoni con temi sociali o ambientali.

I brani più noti di Adriano Celentano

Tra le canzoni più conosciute del suo repertorio ci sono 24 mila baci, Il ragazzo della via Gluck, Azzurro, Svalutation e Prisencolinensinainciusol.

Nel corso della carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed è stato protagonista anche in televisione con programmi come Fantastico, Francamente me ne infischio e Rockpolitik.

Il percorso tra cinema, musica e televisione

Parallelamente alla musica, Celentano ha lavorato anche nel cinema recitando in numerosi film popolari tra gli anni ’70 e ’80. Con il Clan Celentano ha inoltre costruito una struttura produttiva autonoma che ha coinvolto musica, televisione e discografia.

Negli ultimi anni le apparizioni pubbliche si sono fatte più rare, ma il suo nome continua a generare attenzione mediatica ogni volta che emergono notizie legate alla sua salute o a eventuali nuovi progetti.

In passato erano già circolate indiscrezioni su presunti problemi di salute dell’artista, poi smentite dal suo staff. Anche in questo caso si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte della famiglia o del Clan Celentano.