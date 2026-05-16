Eurovision 2026 voti finale: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è stata vinta dalla Bulgaria con DARA e il brano Bangaranga. Il risultato è arrivato dalla somma tra i voti delle giurie nazionali e il televoto.
La Bulgaria ha chiuso al primo posto con 516 punti, davanti a Israele, secondo con 343 punti, e Romania, terza con 296 punti. L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, si è classificata quinta con 281 punti.
Di seguito il dettaglio dei voti della finale: prima le giurie nazione per nazione, poi il televoto e la classifica finale completa.
Eurovision 2026, come funziona il voto della finale
Nella finale dell’Eurovision Song Contest il risultato è determinato per metà dalle giurie nazionali e per metà dal televoto.
Ogni giuria assegna i punti secondo la scala tradizionale: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il televoto viene invece comunicato come punteggio complessivo ricevuto da ogni Paese.
Eurovision 2026, i voti delle giurie nazione per nazione
Nella tabella ogni riga indica i voti assegnati dalla giuria di quel Paese, dal punteggio più alto al più basso.
|Giuria
|Voti assegnati
|Svizzera
|12 Ucraina, 10 Czechia, 8 Polonia, 7 Francia, 6 Australia, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Danimarca, 2 Israele, 1 Romania
|Malta
|12 Bulgaria, 10 Italia, 8 Australia, 7 Francia, 6 Albania, 5 Finlandia, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Norvegia, 1 Polonia
|Ucraina
|12 Malta, 10 Israele, 8 Moldavia, 7 Czechia, 6 Finlandia, 5 Francia, 4 Italia, 3 Romania, 2 Australia, 1 Regno Unito
|Lussemburgo
|12 Romania, 10 Australia, 8 Bulgaria, 7 Croazia, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Norvegia, 3 Finlandia, 2 Malta, 1 Regno Unito
|Bulgaria
|12 Malta, 10 Cipro, 8 Australia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Moldavia, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Germania, 1 Danimarca
|Azerbaijan
|12 Italia, 10 Ucraina, 8 Serbia, 7 Croazia, 6 Albania, 5 Bulgaria, 4 Israele, 3 Romania, 2 Malta, 1 Czechia
|San Marino
|12 Malta, 10 Italia, 8 Bulgaria, 7 Romania, 6 Grecia, 5 Albania, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Finlandia, 1 Danimarca
|Estonia
|12 Finlandia, 10 Norvegia, 8 Danimarca, 7 Bulgaria, 6 Italia, 5 Polonia, 4 Croazia, 3 Grecia, 2 Belgio, 1 Czechia
|Israele
|12 Australia, 10 Danimarca, 8 Bulgaria, 7 Finlandia, 6 Moldavia, 5 Grecia, 4 Romania, 3 Italia, 2 Belgio, 1 Albania
|Australia
|12 Bulgaria, 10 Francia, 8 Polonia, 7 Czechia, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Finlandia, 3 Cipro, 2 Grecia, 1 Italia
|Germania
|12 Polonia, 10 Italia, 8 Finlandia, 7 Bulgaria, 6 Francia, 5 Australia, 4 Danimarca, 3 Israele, 2 Croazia, 1 Svezia
|Belgio
|12 Polonia, 10 Australia, 8 Finlandia, 7 Norvegia, 6 Italia, 5 Francia, 4 Bulgaria, 3 Albania, 2 Germania, 1 Israele
|Portogallo
|12 Albania, 10 Danimarca, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Polonia, 5 Francia, 4 Germania, 3 Ucraina, 2 Norvegia, 1 Romania
|Svezia
|12 Finlandia, 10 Danimarca, 8 Australia, 7 Czechia, 6 Croazia, 5 Bulgaria, 4 Grecia, 3 Italia, 2 Francia, 1 Romania
|Albania
|12 Italia, 10 Norvegia, 8 Israele, 7 Czechia, 6 Malta, 5 Danimarca, 4 Francia, 3 Bulgaria, 2 Grecia, 1 Australia
|Cipro
|12 Grecia, 10 Bulgaria, 8 Albania, 7 Malta, 6 Danimarca, 5 Australia, 4 Finlandia, 3 Francia, 2 Czechia, 1 Italia
|Georgia
|12 Francia, 10 Italia, 8 Cipro, 7 Finlandia, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Malta, 3 Bulgaria, 2 Polonia, 1 Czechia
|Montenegro
|12 Serbia, 10 Albania, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Grecia, 5 Bulgaria, 4 Svezia, 3 Italia, 2 Moldavia, 1 Polonia
|Armenia
|12 Australia, 10 Bulgaria, 8 Francia, 7 Israele, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Czechia, 3 Grecia, 2 Finlandia, 1 Polonia
|Polonia
|12 Israele, 10 Bulgaria, 8 Grecia, 7 Australia, 6 Belgio, 5 Romania, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Ucraina
|Grecia
|12 Cipro, 10 Polonia, 8 Francia, 7 Australia, 6 Bulgaria, 5 Serbia, 4 Croazia, 3 Moldavia, 2 Romania, 1 Albania
|Czechia
|12 Danimarca, 10 Norvegia, 8 Romania, 7 Finlandia, 6 Australia, 5 Polonia, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Israele, 1 Malta
|Danimarca
|12 Bulgaria, 10 Svezia, 8 Finlandia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Francia, 2 Cipro, 1 Romania
|Francia
|12 Norvegia, 10 Danimarca, 8 Italia, 7 Bulgaria, 6 Ucraina, 5 Australia, 4 Israele, 3 Malta, 2 Finlandia, 1 Serbia
|Norvegia
|12 Danimarca, 10 Francia, 8 Finlandia, 7 Australia, 6 Romania, 5 Italia, 4 Svezia, 3 Bulgaria, 2 Czechia, 1 Israele
|Italia
|12 Belgio, 10 Svezia, 8 Malta, 7 Ucraina, 6 Polonia, 5 Romania, 4 Germania, 3 Bulgaria, 2 Lituania, 1 Moldavia
|Finlandia
|12 Francia, 10 Danimarca, 8 Lituania, 7 Australia, 6 Polonia, 5 Croazia, 4 Belgio, 3 Italia, 2 Czechia, 1 Moldavia
|Regno Unito
|12 Francia, 10 Bulgaria, 8 Czechia, 7 Ucraina, 6 Danimarca, 5 Polonia, 4 Norvegia, 3 Australia, 2 Finlandia, 1 Malta
|Lettonia
|12 Czechia, 10 Belgio, 8 Polonia, 7 Ucraina, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Bulgaria, 3 Finlandia, 2 Romania, 1 Grecia
|Serbia
|12 Grecia, 10 Italia, 8 Malta, 7 Bulgaria, 6 Danimarca, 5 Norvegia, 4 Israele, 3 Moldavia, 2 Australia, 1 Polonia
|Moldavia
|12 Polonia, 10 Israele, 8 Grecia, 7 Bulgaria, 6 Norvegia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Romania, 2 Francia, 1 Italia
|Croazia
|12 Serbia, 10 Malta, 8 Albania, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Israele, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Polonia, 1 Moldavia
|Lituania
|12 Bulgaria, 10 Polonia, 8 Israele, 7 Norvegia, 6 Svezia, 5 Finlandia, 4 Danimarca, 3 Moldavia, 2 Czechia, 1 Francia
|Romania
|12 Australia, 10 Moldavia, 8 Czechia, 7 Danimarca, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Malta, 2 Croazia, 1 Ucraina
|Austria
|12 Polonia, 10 Danimarca, 8 Israele, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Czechia, 4 Francia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Grecia
Il televoto della finale dell’Eurovision 2026
Questi sono i punti assegnati dal televoto ai Paesi in gara nella finale dell’Eurovision 2026.
|Paese
|Punti televoto
|Bulgaria
|312
|Romania
|232
|Israele
|220
|Moldavia
|183
|Ucraina
|167
|Grecia
|147
|Italia
|147
|Finlandia
|138
|Australia
|122
|Albania
|85
|Danimarca
|78
|Croazia
|71
|Serbia
|52
|Cipro
|34
|Norvegia
|19
|Polonia
|17
|Svezia
|16
|Francia
|14
|Lituania
|12
|Czechia
|9
|Malta
|8
|Austria
|6
|Regno Unito
|1
|Belgio
|0
|Germania
|0
Bulgaria prima al televoto con Bangaranga
Nel televoto la Bulgaria ha raccolto 312 punti, il punteggio più alto della serata. Alle sue spalle Romania con 232 punti e Israele con 220 punti.
L’Italia ha ottenuto 147 punti dal pubblico, lo stesso totale della Grecia. Per Sal Da Vinci e Per sempre sì il risultato finale è stato il quinto posto complessivo con 281 punti.
La classifica finale dell’Eurovision 2026
|Posizione
|Paese
|Punti
|1
|Bulgaria
|516
|2
|Israele
|343
|3
|Romania
|296
|4
|Australia
|287
|5
|Italia
|281
|6
|Finlandia
|279
|7
|Danimarca
|243
|8
|Moldavia
|226
|9
|Ucraina
|221
|10
|Grecia
|220
|11
|Francia
|158
|12
|Polonia
|150
|13
|Albania
|145
|14
|Norvegia
|134
|15
|Croazia
|124
|16
|Czechia
|113
|17
|Serbia
|90
|18
|Malta
|89
|19
|Cipro
|75
|20
|Svezia
|51
|21
|Belgio
|36
|22
|Lituania
|22
|23
|Germania
|12
|24
|Austria
|6
|25
|Regno Unito
|1