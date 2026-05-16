Eurovision 2026 voti finale: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è stata vinta dalla Bulgaria con DARA e il brano Bangaranga. Il risultato è arrivato dalla somma tra i voti delle giurie nazionali e il televoto.

La Bulgaria ha chiuso al primo posto con 516 punti, davanti a Israele, secondo con 343 punti, e Romania, terza con 296 punti. L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, si è classificata quinta con 281 punti.

Di seguito il dettaglio dei voti della finale: prima le giurie nazione per nazione, poi il televoto e la classifica finale completa.

Eurovision 2026, come funziona il voto della finale

Nella finale dell’Eurovision Song Contest il risultato è determinato per metà dalle giurie nazionali e per metà dal televoto.

Ogni giuria assegna i punti secondo la scala tradizionale: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il televoto viene invece comunicato come punteggio complessivo ricevuto da ogni Paese.

Eurovision 2026, i voti delle giurie nazione per nazione

Nella tabella ogni riga indica i voti assegnati dalla giuria di quel Paese, dal punteggio più alto al più basso.

Giuria Voti assegnati Svizzera 12 Ucraina, 10 Czechia, 8 Polonia, 7 Francia, 6 Australia, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Danimarca, 2 Israele, 1 Romania Malta 12 Bulgaria, 10 Italia, 8 Australia, 7 Francia, 6 Albania, 5 Finlandia, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Norvegia, 1 Polonia Ucraina 12 Malta, 10 Israele, 8 Moldavia, 7 Czechia, 6 Finlandia, 5 Francia, 4 Italia, 3 Romania, 2 Australia, 1 Regno Unito Lussemburgo 12 Romania, 10 Australia, 8 Bulgaria, 7 Croazia, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Norvegia, 3 Finlandia, 2 Malta, 1 Regno Unito Bulgaria 12 Malta, 10 Cipro, 8 Australia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Moldavia, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Germania, 1 Danimarca Azerbaijan 12 Italia, 10 Ucraina, 8 Serbia, 7 Croazia, 6 Albania, 5 Bulgaria, 4 Israele, 3 Romania, 2 Malta, 1 Czechia San Marino 12 Malta, 10 Italia, 8 Bulgaria, 7 Romania, 6 Grecia, 5 Albania, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Finlandia, 1 Danimarca Estonia 12 Finlandia, 10 Norvegia, 8 Danimarca, 7 Bulgaria, 6 Italia, 5 Polonia, 4 Croazia, 3 Grecia, 2 Belgio, 1 Czechia Israele 12 Australia, 10 Danimarca, 8 Bulgaria, 7 Finlandia, 6 Moldavia, 5 Grecia, 4 Romania, 3 Italia, 2 Belgio, 1 Albania Australia 12 Bulgaria, 10 Francia, 8 Polonia, 7 Czechia, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Finlandia, 3 Cipro, 2 Grecia, 1 Italia Germania 12 Polonia, 10 Italia, 8 Finlandia, 7 Bulgaria, 6 Francia, 5 Australia, 4 Danimarca, 3 Israele, 2 Croazia, 1 Svezia Belgio 12 Polonia, 10 Australia, 8 Finlandia, 7 Norvegia, 6 Italia, 5 Francia, 4 Bulgaria, 3 Albania, 2 Germania, 1 Israele Portogallo 12 Albania, 10 Danimarca, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Polonia, 5 Francia, 4 Germania, 3 Ucraina, 2 Norvegia, 1 Romania Svezia 12 Finlandia, 10 Danimarca, 8 Australia, 7 Czechia, 6 Croazia, 5 Bulgaria, 4 Grecia, 3 Italia, 2 Francia, 1 Romania Albania 12 Italia, 10 Norvegia, 8 Israele, 7 Czechia, 6 Malta, 5 Danimarca, 4 Francia, 3 Bulgaria, 2 Grecia, 1 Australia Cipro 12 Grecia, 10 Bulgaria, 8 Albania, 7 Malta, 6 Danimarca, 5 Australia, 4 Finlandia, 3 Francia, 2 Czechia, 1 Italia Georgia 12 Francia, 10 Italia, 8 Cipro, 7 Finlandia, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Malta, 3 Bulgaria, 2 Polonia, 1 Czechia Montenegro 12 Serbia, 10 Albania, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Grecia, 5 Bulgaria, 4 Svezia, 3 Italia, 2 Moldavia, 1 Polonia Armenia 12 Australia, 10 Bulgaria, 8 Francia, 7 Israele, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Czechia, 3 Grecia, 2 Finlandia, 1 Polonia Polonia 12 Israele, 10 Bulgaria, 8 Grecia, 7 Australia, 6 Belgio, 5 Romania, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Ucraina Grecia 12 Cipro, 10 Polonia, 8 Francia, 7 Australia, 6 Bulgaria, 5 Serbia, 4 Croazia, 3 Moldavia, 2 Romania, 1 Albania Czechia 12 Danimarca, 10 Norvegia, 8 Romania, 7 Finlandia, 6 Australia, 5 Polonia, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Israele, 1 Malta Danimarca 12 Bulgaria, 10 Svezia, 8 Finlandia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Francia, 2 Cipro, 1 Romania Francia 12 Norvegia, 10 Danimarca, 8 Italia, 7 Bulgaria, 6 Ucraina, 5 Australia, 4 Israele, 3 Malta, 2 Finlandia, 1 Serbia Norvegia 12 Danimarca, 10 Francia, 8 Finlandia, 7 Australia, 6 Romania, 5 Italia, 4 Svezia, 3 Bulgaria, 2 Czechia, 1 Israele Italia 12 Belgio, 10 Svezia, 8 Malta, 7 Ucraina, 6 Polonia, 5 Romania, 4 Germania, 3 Bulgaria, 2 Lituania, 1 Moldavia Finlandia 12 Francia, 10 Danimarca, 8 Lituania, 7 Australia, 6 Polonia, 5 Croazia, 4 Belgio, 3 Italia, 2 Czechia, 1 Moldavia Regno Unito 12 Francia, 10 Bulgaria, 8 Czechia, 7 Ucraina, 6 Danimarca, 5 Polonia, 4 Norvegia, 3 Australia, 2 Finlandia, 1 Malta Lettonia 12 Czechia, 10 Belgio, 8 Polonia, 7 Ucraina, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Bulgaria, 3 Finlandia, 2 Romania, 1 Grecia Serbia 12 Grecia, 10 Italia, 8 Malta, 7 Bulgaria, 6 Danimarca, 5 Norvegia, 4 Israele, 3 Moldavia, 2 Australia, 1 Polonia Moldavia 12 Polonia, 10 Israele, 8 Grecia, 7 Bulgaria, 6 Norvegia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Romania, 2 Francia, 1 Italia Croazia 12 Serbia, 10 Malta, 8 Albania, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Israele, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Polonia, 1 Moldavia Lituania 12 Bulgaria, 10 Polonia, 8 Israele, 7 Norvegia, 6 Svezia, 5 Finlandia, 4 Danimarca, 3 Moldavia, 2 Czechia, 1 Francia Romania 12 Australia, 10 Moldavia, 8 Czechia, 7 Danimarca, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Malta, 2 Croazia, 1 Ucraina Austria 12 Polonia, 10 Danimarca, 8 Israele, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Czechia, 4 Francia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Grecia

Il televoto della finale dell’Eurovision 2026

Questi sono i punti assegnati dal televoto ai Paesi in gara nella finale dell’Eurovision 2026.

Paese Punti televoto Bulgaria 312 Romania 232 Israele 220 Moldavia 183 Ucraina 167 Grecia 147 Italia 147 Finlandia 138 Australia 122 Albania 85 Danimarca 78 Croazia 71 Serbia 52 Cipro 34 Norvegia 19 Polonia 17 Svezia 16 Francia 14 Lituania 12 Czechia 9 Malta 8 Austria 6 Regno Unito 1 Belgio 0 Germania 0

Bulgaria prima al televoto con Bangaranga

Nel televoto la Bulgaria ha raccolto 312 punti, il punteggio più alto della serata. Alle sue spalle Romania con 232 punti e Israele con 220 punti.

L’Italia ha ottenuto 147 punti dal pubblico, lo stesso totale della Grecia. Per Sal Da Vinci e Per sempre sì il risultato finale è stato il quinto posto complessivo con 281 punti.

La classifica finale dell’Eurovision 2026