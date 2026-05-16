Eurovision 2026 finale scaletta: questa sera, sabato 16 maggio, la Wiener Stadthalle di Vienna ospita l’ultimo atto della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. In gara ci sono 25 Paesi: i 20 qualificati dalle due semifinali, i quattro Big già ammessi alla finale e l’Austria, Paese ospitante.
Per l’Italia sarà in gara Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il rappresentante italiano salirà sul palco alla posizione numero 22, dopo Cipro e prima della Norvegia.
Ad aprire la finale sarà la Danimarca con Søren Torpegaard Lund. Chiusura affidata all’Austria con COSMÓ, che canterà per ultimo davanti al pubblico di casa.
Eurovision 2026 finale: quando va in onda e dove vederla
La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va in onda questa sera, sabato 16 maggio, dalle 21:00.
In Italia la serata sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La finale sarà disponibile anche su Rai Radio 2, con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.
Dopo le esibizioni partirà la fase di voto. Il vincitore sarà deciso dalla somma tra i voti delle giurie nazionali e il televoto.
Eurovision 2026: la scaletta completa della finale
Di seguito l’ordine di uscita della finale dell’Eurovision 2026, con Paese, artista e brano in gara.
|Ordine
|Paese
|Artista
|Brano
|1
|Danimarca
|Søren Torpegaard Lund
|Før Vi Går Hjem
|2
|Germania
|Sarah Engels
|Fire
|3
|Israele
|Noam Bettan
|Michelle
|4
|Belgio
|ESSYLA
|Dancing on the Ice
|5
|Albania
|Alis
|Nân
|6
|Grecia
|Akylas
|Ferto
|7
|Ucraina
|LELÉKA
|Ridnym
|8
|Australia
|Delta Goodrem
|Eclipse
|9
|Serbia
|LAVINA
|Kraj Mene
|10
|Malta
|AIDAN
|Bella
|11
|Czechia
|Daniel Zizka
|Crossroads
|12
|Bulgaria
|DARA
|Bangaranga
|13
|Croazia
|LELEK
|Andromeda
|14
|Regno Unito
|LOOK MUM NO COMPUTER
|Eins, Zwei, Drei
|15
|Francia
|Monroe
|Regarde!
|16
|Moldavia
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|17
|Finlandia
|Linda Lampenius x Pete Parkkonen
|Liekinheitin
|18
|Polonia
|ALICJA
|Pray
|19
|Lituania
|Lion Ceccah
|Sólo Quiero Más
|20
|Svezia
|FELICIA
|My System
|21
|Cipro
|Antigoni
|Jalla
|22
|Italia
|Sal Da Vinci
|Per sempre sì
|23
|Norvegia
|JONAS LOVV
|Ya Ya Ya
|24
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|Choke Me
|25
|Austria
|COSMÓ
|Tanzschein
Italia alla posizione 22 con Sal Da Vinci
Sal Da Vinci salirà sul palco nella parte finale della serata. L’Italia è alla posizione numero 22, dopo Cipro e prima della Norvegia.
Per l’Italia, già qualificata di diritto come Big, la finale sarà il primo passaggio competitivo della settimana. Durante la prima semifinale Sal Da Vinci aveva già cantato Per sempre sì fuori concorso.
Il risultato passerà dal voto delle giurie nazionali e dal televoto. Due canali diversi, spesso non allineati, che anche quest’anno potrebbero cambiare la classifica fino all’ultimo blocco di punti.
I favoriti della finale dell’Eurovision 2026
Tra i Paesi più attesi ci sono Finlandia, Australia e Grecia. La Finlandia sarà in gara alla posizione 17 con Linda Lampenius x Pete Parkkonen, mentre l’Australia salirà sul palco alla posizione 8 con Delta Goodrem.
La Grecia, rappresentata da Akylas, canterà alla posizione 6. Nella seconda parte della scaletta arriveranno anche Svezia, Italia, Norvegia e Austria, con il Paese ospitante chiamato a chiudere la gara.
Gli ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2026
La finale si aprirà con la tradizionale flag parade dei 25 finalisti. A guidarla sarà JJ, vincitore dell’edizione 2025, con una performance accompagnata dalla Vienna Radio Symphony Orchestra, ballerini e acrobati.
Nel corso della serata sono previsti anche diversi interval act legati ai 70 anni dell’Eurovision Song Contest. Tra i nomi annunciati figurano Max Mutzke, Ruslana, Lordi, Alexander Rybak, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman e Miriana Conte.
Spazio anche a Parov Stelar e a Cesár Sampson, che porterà sul palco Vienna.
Come funziona il voto nella finale dell’Eurovision 2026
Nella finale ogni Paese assegna due set di punti: uno dalla giuria nazionale e uno dal televoto. La scala resta quella classica: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto.
Il voto del pubblico dei Paesi non partecipanti viene raccolto online e inserito nella voce Rest of the World. Vince il Paese con il punteggio complessivo più alto dopo la somma tra giurie e televoto.
Dopo la finale pubblicheremo classifica completa, vincitore e focus sui voti ricevuti dall’Italia.