16 Maggio 2026
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Eurovision
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16 Maggio 2026

Eurovision 2026 finale: la scaletta completa con ordine di uscita e quando canta l’Italia

Danimarca apre la finale, Austria chiude la serata: l’Italia con Sal Da Vinci si esibirà alla posizione 22.

Eurovision di All Music Italia
Logo Eurovision Song Contest 2026 Vienna per la scaletta della finale
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Eurovision 2026 finale scaletta: questa sera, sabato 16 maggio, la Wiener Stadthalle di Vienna ospita l’ultimo atto della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. In gara ci sono 25 Paesi: i 20 qualificati dalle due semifinali, i quattro Big già ammessi alla finale e l’Austria, Paese ospitante.

Per l’Italia sarà in gara Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il rappresentante italiano salirà sul palco alla posizione numero 22, dopo Cipro e prima della Norvegia.

Ad aprire la finale sarà la Danimarca con Søren Torpegaard Lund. Chiusura affidata all’Austria con COSMÓ, che canterà per ultimo davanti al pubblico di casa.

Eurovision 2026 finale: quando va in onda e dove vederla

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va in onda questa sera, sabato 16 maggio, dalle 21:00.

In Italia la serata sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La finale sarà disponibile anche su Rai Radio 2, con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Dopo le esibizioni partirà la fase di voto. Il vincitore sarà deciso dalla somma tra i voti delle giurie nazionali e il televoto.

Eurovision 2026: la scaletta completa della finale

Di seguito l’ordine di uscita della finale dell’Eurovision 2026, con Paese, artista e brano in gara.

Ordine Paese Artista Brano
1 Danimarca Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem
2 Germania Sarah Engels Fire
3 Israele Noam Bettan Michelle
4 Belgio ESSYLA Dancing on the Ice
5 Albania Alis Nân
6 Grecia Akylas Ferto
7 Ucraina LELÉKA Ridnym
8 Australia Delta Goodrem Eclipse
9 Serbia LAVINA Kraj Mene
10 Malta AIDAN Bella
11 Czechia Daniel Zizka Crossroads
12 Bulgaria DARA Bangaranga
13 Croazia LELEK Andromeda
14 Regno Unito LOOK MUM NO COMPUTER Eins, Zwei, Drei
15 Francia Monroe Regarde!
16 Moldavia Satoshi Viva, Moldova!
17 Finlandia Linda Lampenius x Pete Parkkonen Liekinheitin
18 Polonia ALICJA Pray
19 Lituania Lion Ceccah Sólo Quiero Más
20 Svezia FELICIA My System
21 Cipro Antigoni Jalla
22 Italia Sal Da Vinci Per sempre sì
23 Norvegia JONAS LOVV Ya Ya Ya
24 Romania Alexandra Căpitănescu Choke Me
25 Austria COSMÓ Tanzschein

Italia alla posizione 22 con Sal Da Vinci

Sal Da Vinci salirà sul palco nella parte finale della serata. L’Italia è alla posizione numero 22, dopo Cipro e prima della Norvegia.

Per l’Italia, già qualificata di diritto come Big, la finale sarà il primo passaggio competitivo della settimana. Durante la prima semifinale Sal Da Vinci aveva già cantato Per sempre sì fuori concorso.

Il risultato passerà dal voto delle giurie nazionali e dal televoto. Due canali diversi, spesso non allineati, che anche quest’anno potrebbero cambiare la classifica fino all’ultimo blocco di punti.

I favoriti della finale dell’Eurovision 2026

Tra i Paesi più attesi ci sono Finlandia, Australia e Grecia. La Finlandia sarà in gara alla posizione 17 con Linda Lampenius x Pete Parkkonen, mentre l’Australia salirà sul palco alla posizione 8 con Delta Goodrem.

La Grecia, rappresentata da Akylas, canterà alla posizione 6. Nella seconda parte della scaletta arriveranno anche Svezia, Italia, Norvegia e Austria, con il Paese ospitante chiamato a chiudere la gara.

Gli ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2026

La finale si aprirà con la tradizionale flag parade dei 25 finalisti. A guidarla sarà JJ, vincitore dell’edizione 2025, con una performance accompagnata dalla Vienna Radio Symphony Orchestra, ballerini e acrobati.

Nel corso della serata sono previsti anche diversi interval act legati ai 70 anni dell’Eurovision Song Contest. Tra i nomi annunciati figurano Max Mutzke, Ruslana, Lordi, Alexander Rybak, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman e Miriana Conte.

Spazio anche a Parov Stelar e a Cesár Sampson, che porterà sul palco Vienna.

Come funziona il voto nella finale dell’Eurovision 2026

Nella finale ogni Paese assegna due set di punti: uno dalla giuria nazionale e uno dal televoto. La scala resta quella classica: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto.

Il voto del pubblico dei Paesi non partecipanti viene raccolto online e inserito nella voce Rest of the World. Vince il Paese con il punteggio complessivo più alto dopo la somma tra giurie e televoto.

Dopo la finale pubblicheremo classifica completa, vincitore e focus sui voti ricevuti dall’Italia.

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