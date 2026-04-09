Tony Boy annuncia il suo Summer Tour 2026, una serie di concerti nei principali festival italiani in programma tra luglio e settembre. Il tour estivo arriva mentre il rapper si prepara al debutto nei palazzetti, previsto da maggio, a conferma della fase centrale della sua crescita live e discografica dopo l’uscita di Trauma.

Tony Boy Summer Tour 2026: le date dei concerti

11 luglio 2026 – Bassano del Grappa (VI) – Bassano Music Park

7 agosto 2026 – Majano (UD) – Festival di Majano

27 agosto 2026 – Palermo – Wave Summer Music

29 agosto 2026 – Empoli (FI) – Beat Festival

8 settembre 2026 – Roma – Roma Summer Fest

11 settembre 2026 – Bari – Fiera del Levante

Tony Boy tour 2026 nei palazzetti: le date di maggio

13 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

15 maggio 2026 – Milano – Unipol Forum

19 maggio 2026 – Napoli – Palapartenope

22 maggio 2026 – Bologna – Unipol Arena

23 maggio 2026 – Milano – Unipol Forum

29 maggio 2026 – Padova – Fiera

Il nuovo tour di Tony Boy

Il Summer Tour 2026 si inserisce nel percorso live di Tony Boy subito dopo il primo tour nei palazzetti, in partenza il 13 maggio da Roma. Un passaggio che segna il salto verso una dimensione più ampia, dopo le esperienze nei club e nei festival degli ultimi anni. I concerti estivi porteranno sul palco il nuovo progetto discografico e i brani più riconoscibili del suo repertorio.

Il percorso di Tony Boy

Tony Boy, pseudonimo di Antonio Hueber, si è fatto spazio nella scena urban italiana a partire dai mixtape della serie Going Hard, costruendo un’identità tra trap melodica e influenze internazionali. Il primo album Umile (2023) ottiene la certificazione doppio platino, mentre Nostalgia (export) (2024) debutta in vetta alle classifiche. Nel 2025 pubblica Uforia, seguito nel 2026 da Trauma, progetto senza featuring che segna una fase più personale e che ha esordito al primo posto in FIMI, con numeri rilevanti anche a livello globale nei primi giorni di uscita.

La scaletta del tour Summer Tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Trauma insieme ai pezzi più noti del repertorio di Tony Boy, inclusi quelli che hanno segnato le fasi precedenti della sua carriera. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Summer Tour 2026 saranno disponibili online da venerdì 10 aprile alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 15 aprile alle ore 11.00.

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