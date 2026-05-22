Dopo il percorso ad Amici 25 e il dibattito sul suo futuro, Riccardo Stimolo annuncia l’uscita del suo primo EP, Dentro Diluvia, disponibile dal 12 giugno con distribuzione ADA Music Italy.

La notizia dell’EP arriva dopo un periodo di incertezza per Riccardo Stimolo, culminato in un acceso dibattito social e un nostro approfondimento (qui il link ) sulle parole del ragazzo alla vigilia dell’eliminazione.

Riccardo, non avendo ricevuto offerte discografiche, aveva infatti espresso ai suoi compagni e a Maria De Filippi il timore di dover tornare alla sua professione di elettricista perdendo l’occasione datagli da Amici.

A quanto pare, ADA Music Italy ha deciso di scommettere su di lui (e monetizzare la sua partecipazione al talent), offrendogli la possibilità di pubblicare questo primo disco.

Dentro Diluvia: il primo EP di Riccardo Stimolo

Dentro Diluvia non è solo il titolo dell’EP, ma anche quello della title track. Il progetto raccoglie le esperienze e le emozioni vissute dall’artista, come lui stesso ha raccontato sui social:

“DENTRO DILUVIA, il mio primo EP, fuori il 12 giugno Dentro Diluvia non è solo il nome del mio primo EP. È una parte di me. Dentro queste tracce c’è tutto Riccardo: pensieri, ferite, emozioni, rabbia, silenzi e verità che spesso ho tenuto dentro troppo tempo. La title track “DENTRO DILUVIA”, che dà il nome all’EP, parla dei momenti più bui che ho attraversato all’interno del mio percorso ad amici e di come mi sono sentito. Questo progetto è il mio sfogo, ma anche il mio modo di farmi conoscere davvero. Spero che chi ascolterà possa ritrovarsi almeno in una parola, in una frase, in un’emozione.”

L’EP include, oltre alla title track, anche i brani che hanno segnato il suo percorso all’interno della scuola di Amici: Mi fido di te, Prima di adesso, Un minuto in più e Gira.