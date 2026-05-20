20 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
20 Maggio 2026

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: tutti i cantanti dell’ultima puntata

Tutti i cantanti e l'ordine delle esibizioni della finale di Michelle Hunziker e Alvin.

News di All Music Italia
Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5
Condividi su:

Battiti Live Spring 2026 scaletta ultima puntata: stasera, mercoledì 20 maggio, lo show musicale chiude la sua versione primaverile su Canale 5 con la terza e ultima serata condotta da Michelle Hunziker e Alvin. In questa pagina trovate i cantanti, gli ospiti e l’ordine delle esibizioni della finale, aggiornato durante la messa in onda.

BATTITI LIVE SPRING 2026: ORDINE ESIBIZIONI AGGIORNATO IN DIRETTALa scaletta ufficiale con l’ordine delle esibizioni di Battiti Live Spring 2026 viene aggiornata durante l’ultima puntata in onda su Canale 5. L’ordine di uscita viene inserito man mano che gli artisti salgono sul palco.

La terza puntata chiude il ciclo primaverile del programma. Il cast complessivo delle tre serate ha superato i cinquanta artisti.

Qui trovate i cantanti annunciati per la terza e ultima puntata. Per il cast completo delle tre serate potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast. Se invece volete recuperare la scaletta della prima serata, qui trovate Battiti Live Spring 2026: scaletta prima puntata del 29 aprile.

Battiti Live Spring 2026 ultima puntata mercoledì 20 maggio su Canale 5

La terza e ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, dalle 21:30 circa. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand.

Alla conduzione, come per le prime due serate, ci sono Michelle Hunziker e Alvin. La formula è quella delle tre puntate precedenti: molti artisti in successione, esibizioni rapide, passaggio veloce tra un nome e l’altro.

L’edizione primaverile di TIM Battiti Live Spring è stata registrata a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, a fine marzo 2026, in concomitanza con i festeggiamenti per i cinquant’anni di Radio 105. La messa in onda televisiva è iniziata il 29 aprile e si chiude oggi.

Battiti Live Spring 2026 stasera su Canale 5: scaletta ultima puntata

La scaletta dell’ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 comprende ventisei artisti della scena italiana. La lista qui sotto indica i cantanti annunciati per la serata. L’ordine delle esibizioni viene aggiornato in diretta durante la messa in onda.

La scaletta è in aggiornamento durante la serata.

  • AnnalisaEsibizionistaCanzone estiva
  • Fedez e Marco MasiniMale necessario
  • Marco Masini
  • Fedez
  • The KolorsRolling Stones
  • Tommaso ParadisoI romantici
  • Levante
  • Delia
  • LDA e Aka 7evenSanta
  • Samurai JayOssessione
  • Mr Rain
  • Sarah Toscano
  • Alfa
  • Bianca Atzei
  • Malika Ayane
  • Michele Bravi
  • Tropico
  • Baby K
  • Nayt
  • Rocco Hunt
  • Fred De Palma
  • Emis Killa
  • Meek
  • Elettra Lamborghini

Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in tv e streaming

Battiti Live Spring 2026 chiude stasera, mercoledì 20 maggio, dopo i primi due appuntamenti andati in onda il 29 aprile e il 6 maggio. La messa in onda della finale è in prima serata su Canale 5 dalle 21:30. La puntata sarà disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Con questa serata si chiude il primo esperimento di TIM Battiti Live Spring, lo spin-off primaverile del format estivo. TIM Battiti Live tornerà nel periodo estivo nella sua formula abituale, con le tappe nelle piazze del Sud Italia.

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 2

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 3

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 4

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 5

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e Lorenzo Salvetti finalisti di Amici 25 il 17 maggio 2026 6

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince ma è la finale con gli ascolti più bassi di sempre
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 7

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 9

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Grafica ufficiale dello Spot Music Fest 2026 a Bareggio 10

Spot Music Fest: da Giorgia a Rancore, live e podcast nell’hinterland milanese

Cerca su A.M.I.