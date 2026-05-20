Battiti Live Spring 2026 scaletta ultima puntata: stasera, mercoledì 20 maggio, lo show musicale chiude la sua versione primaverile su Canale 5 con la terza e ultima serata condotta da Michelle Hunziker e Alvin. In questa pagina trovate i cantanti, gli ospiti e l’ordine delle esibizioni della finale, aggiornato durante la messa in onda.
La terza puntata chiude il ciclo primaverile del programma. Il cast complessivo delle tre serate ha superato i cinquanta artisti.
Qui trovate i cantanti annunciati per la terza e ultima puntata. Per il cast completo delle tre serate potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast. Se invece volete recuperare la scaletta della prima serata, qui trovate Battiti Live Spring 2026: scaletta prima puntata del 29 aprile.
Battiti Live Spring 2026 ultima puntata mercoledì 20 maggio su Canale 5
La terza e ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, dalle 21:30 circa. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand.
Alla conduzione, come per le prime due serate, ci sono Michelle Hunziker e Alvin. La formula è quella delle tre puntate precedenti: molti artisti in successione, esibizioni rapide, passaggio veloce tra un nome e l’altro.
L’edizione primaverile di TIM Battiti Live Spring è stata registrata a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, a fine marzo 2026, in concomitanza con i festeggiamenti per i cinquant’anni di Radio 105. La messa in onda televisiva è iniziata il 29 aprile e si chiude oggi.
Battiti Live Spring 2026 stasera su Canale 5: scaletta ultima puntata
La scaletta dell’ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 comprende ventisei artisti della scena italiana. La lista qui sotto indica i cantanti annunciati per la serata. L’ordine delle esibizioni viene aggiornato in diretta durante la messa in onda.
- J-Ax – Ostia Lido – Italia starter pack
- Serena Brancale – Anema e core – Serenata
- Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese
La scaletta è in aggiornamento durante la serata.
- Annalisa – Esibizionista – Canzone estiva
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Marco Masini –
- Fedez –
- The Kolors – Rolling Stones
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Levante –
- Delia –
- LDA e Aka 7even – Santa
- Samurai Jay – Ossessione
- Mr Rain –
- Sarah Toscano –
- Alfa –
- Bianca Atzei –
- Malika Ayane –
- Michele Bravi –
- Tropico –
- Baby K –
- Nayt –
- Rocco Hunt –
- Fred De Palma –
- Emis Killa –
- Meek –
- Elettra Lamborghini –
Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in tv e streaming
Battiti Live Spring 2026 chiude stasera, mercoledì 20 maggio, dopo i primi due appuntamenti andati in onda il 29 aprile e il 6 maggio. La messa in onda della finale è in prima serata su Canale 5 dalle 21:30. La puntata sarà disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.
Con questa serata si chiude il primo esperimento di TIM Battiti Live Spring, lo spin-off primaverile del format estivo. TIM Battiti Live tornerà nel periodo estivo nella sua formula abituale, con le tappe nelle piazze del Sud Italia.