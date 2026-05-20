Battiti Live Spring 2026 scaletta ultima puntata: stasera, mercoledì 20 maggio, lo show musicale chiude la sua versione primaverile su Canale 5 con la terza e ultima serata condotta da Michelle Hunziker e Alvin. In questa pagina trovate i cantanti, gli ospiti e l’ordine delle esibizioni della finale, aggiornato durante la messa in onda.

BATTITI LIVE SPRING 2026: ORDINE ESIBIZIONI AGGIORNATO IN DIRETTALa scaletta ufficiale con l’ordine delle esibizioni di Battiti Live Spring 2026 viene aggiornata durante l’ultima puntata in onda su Canale 5. L’ordine di uscita viene inserito man mano che gli artisti salgono sul palco.

La terza puntata chiude il ciclo primaverile del programma. Il cast complessivo delle tre serate ha superato i cinquanta artisti.

Qui trovate i cantanti annunciati per la terza e ultima puntata. Per il cast completo delle tre serate potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast. Se invece volete recuperare la scaletta della prima serata, qui trovate Battiti Live Spring 2026: scaletta prima puntata del 29 aprile.

Battiti Live Spring 2026 ultima puntata mercoledì 20 maggio su Canale 5

La terza e ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, dalle 21:30 circa. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand.

Alla conduzione, come per le prime due serate, ci sono Michelle Hunziker e Alvin. La formula è quella delle tre puntate precedenti: molti artisti in successione, esibizioni rapide, passaggio veloce tra un nome e l’altro.

L’edizione primaverile di TIM Battiti Live Spring è stata registrata a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, a fine marzo 2026, in concomitanza con i festeggiamenti per i cinquant’anni di Radio 105. La messa in onda televisiva è iniziata il 29 aprile e si chiude oggi.

Battiti Live Spring 2026 stasera su Canale 5: scaletta ultima puntata

La scaletta dell’ultima puntata di Battiti Live Spring 2026 comprende ventisei artisti della scena italiana. La lista qui sotto indica i cantanti annunciati per la serata. L’ordine delle esibizioni viene aggiornato in diretta durante la messa in onda.

J-Ax – Ostia Lido – Italia starter pack

– – Serena Brancale – Anema e core – Serenata

– – Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese

La scaletta è in aggiornamento durante la serata.

Annalisa – Esibizionista – Canzone estiva

– – Fedez e Marco Masini – Male necessario

e – Marco Masini –

– Fedez –

– The Kolors – Rolling Stones

– Tommaso Paradiso – I romantici

– Levante –

– Delia –

– LDA e Aka 7even – Santa

e – Samurai Jay – Ossessione

– Mr Rain –

– Sarah Toscano –

– Alfa –

– Bianca Atzei –

– Malika Ayane –

– Michele Bravi –

– Tropico –

– Baby K –

– Nayt –

– Rocco Hunt –

– Fred De Palma –

– Emis Killa –

– Meek –

– Elettra Lamborghini –

Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in tv e streaming

Battiti Live Spring 2026 chiude stasera, mercoledì 20 maggio, dopo i primi due appuntamenti andati in onda il 29 aprile e il 6 maggio. La messa in onda della finale è in prima serata su Canale 5 dalle 21:30. La puntata sarà disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Con questa serata si chiude il primo esperimento di TIM Battiti Live Spring, lo spin-off primaverile del format estivo. TIM Battiti Live tornerà nel periodo estivo nella sua formula abituale, con le tappe nelle piazze del Sud Italia.