Tommaso Paradiso torna con “Lasciamene un po’” e annuncia il tour nei palasport 2026

Un doppio annuncio: nuova musica con un brano dal sapore anni ’80 e un tour che porterà Paradiso nei palasport italiani nella primavera 2026

Tommaso Paradiso annuncia il singolo Lasciamene un po’ e il tour nei palasport 2026
Tommaso Paradiso testo e significato di Lasciamene un po’, primo singolo del cantautore romano ad uscire con Sony Music, un brano che arriva accompagnato dall’annuncio di un tour nei palasport che lo vedrà protagonista nella primavera del 2026.

A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Tommaso Paradiso torna a sorprendere il pubblico con questo doppio annuncio. Il nuovo singolo esce venerdì 12 settembre 2025 per Columbia Records/Sony Music insieme al videoclip ufficiale, mentre il tour sarà prodotto da Vivo Concerti.

tommaso paradiso – Il significato di Lasciamene un po’

Lasciamene un po’ è un brano che conferma la cifra stilistica inconfondibile di Tommaso Paradiso: una scrittura che parte dal quotidiano e diventa universale. Prodotto da Simonetta, il pezzo unisce il calore nostalgico degli anni ’80 con un pop contemporaneo fatto di synth, chitarre e ritmi incalzanti.

La canzone racconta la necessità di trattenere qualcosa di bello, anche quando tutto sembra scivolare via. È una richiesta di spazio, di tempo e di amore che rimanga, un invito a non consumare del tutto le emozioni. Un brano romantico e diretto, destinato a entrare tra i momenti più intensi del suo repertorio.

Testo di Lasciamene un po’

(Testo in aggiornamento alla pubblicazione ufficiale)

Tommaso Paradiso: il tour nei palasport 2026

Accanto al nuovo singolo, Tommaso Paradiso annuncia il ritorno dal vivo con un tour nei palazzetti che toccherà tutta Italia nella primavera 2026. Un’occasione per ascoltare Lasciamene un po’ insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera, da Completamente a Non avere paura.



TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026 – CALENDARIO

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
22 aprile – Milano – Unipol Forum
23 aprile – Torino – Inalpi Arena
25 aprile – Bologna – Unipol Arena
26 aprile – Padova – Kioene Arena
28 aprile – Firenze – Mandela Forum
30 aprile – Napoli – Palapartenope

Foto di copertina di Ilaria Ieie

