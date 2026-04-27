27 Aprile 2026
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27 Aprile 2026

Samurai Jay, Amatore: il nuovo album arriva dopo il successo di Ossessione

Il disco esce il 22 maggio per Island Records ed è già disponibile in pre-order

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amurai Jay in una foto di Luca Paparo per l’album Amatore
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Samurai Jay Amatore è il nuovo album del cantautore e musicista, fuori venerdì 22 maggio per Island Records. Il progetto è già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici, tra CD, vinile standard, vinile colorato e versioni autografate.

Il disco arriva dopo l’esordio di Samurai Jay sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Ossessione, brano che ha segnato uno dei risultati più forti dell’annata sanremese sul fronte classifiche, streaming e social.

Samurai Jay annuncia Amatore, il nuovo album fuori il 22 maggio

Amatore sarà disponibile da venerdì 22 maggio per Island Records. Il nuovo progetto discografico è già in pre-order in digitale e nei formati CD standard, CD autografato, vinile standard, vinile colorato autografato e vinile colorato con cover alternativa autografato.

Il titolo riprende il cognome dell’artista, ma allarga il senso del disco a un’idea più ampia: l’amore come spinta, come passione per la musica, come modo di stare dentro le cose e portarle avanti.

Amatore, un disco sull’amore e sulla passione per la musica

Nel nuovo album Amatore, il cognome di Samurai Jay diventa anche una chiave di lettura. Il progetto viene raccontato come un disco dedicato a chi ama e a chi trasforma questo sentimento nel motore delle proprie passioni.

La parola “amatore”, in questo caso, non rimanda soltanto alla biografia dell’artista. Tiene insieme musica, vita privata e desiderio di continuare a costruire un’identità precisa dopo il passaggio sanremese.

Cover di Amatore, nuovo album di Samurai Jay

Ossessione continua la sua corsa tra classifiche, streaming e social

Il nuovo album arriva mentre Ossessione continua a registrare risultati molto alti. Il brano è stato il primo tra quelli in gara al Festival di Sanremo a essere certificato Disco di Platino ed è stabile da 8 settimane consecutive alla prima posizione della Top Of The Music FIMI / NIQ.

Sul fronte streaming, Ossessione conta oltre 1,5 milioni di stream giornalieri e più di 80 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme. Il brano è al primo posto della Top 50 Italia di Spotify, è diventato il più ascoltato del trimestre sulla piattaforma e ha raggiunto la Top 200 Global, arrivando alla posizione #164.

Il singolo è anche al primo posto della Top Songs Amazon Music. Su YouTube, il videoclip ufficiale è al #5 posto tra i video musicali più visti, con oltre 9,5 milioni di visualizzazioni.

Samurai Jay pubblica anche Obsesion con Naiara

La corsa di Ossessione passa anche dai social. Su TikTok, il suono ufficiale ha superato i 450mila video creati dagli utenti, contribuendo alla diffusione del brano anche fuori dalle classifiche tradizionali.

Poco prima dell’annuncio dell’album, Samurai Jay ha pubblicato anche Obsesion, versione spagnola di Ossessione realizzata con Naiara, voce della nuova scena musicale spagnola.

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