24 Aprile 2026
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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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24 Aprile 2026

Canzonissima 2026, finale del 25 aprile: la scaletta tra classici, repertorio personale e una domanda aperta sul format

Su Rai 1 l’ultima puntata sceglie la Canzonissima da tramandare, ma la scaletta riporta molti artisti sui propri brani.

News di Massimiliano Longo
Logo di Canzonissima su sfondo blu usato per l’articolo sulla finale del 25 aprile 2026 in onda su Rai 1
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La finale di Canzonissima 2026, in onda venerdì 25 aprile in prima serata su Rai 1, chiuderà il programma con una nuova scaletta di brani e con la scelta della Canzonissima da tramandare alle nuove generazioni.

Dopo la quinta puntata, costruita sul tema “La canzone che avrei voluto scrivere”, l’ultimo appuntamento cambia di nuovo le regole e riporta i concorrenti su canzoni del proprio repertorio.

La scelta sposta la serata su un terreno più personale e, in diversi casi, anche promozionale. Accanto a titoli che fanno ormai parte della memoria pop italiana, entrano infatti in gioco brani più recenti o direttamente legati all’attualità discografica dei concorrenti. Così il programma si allontana ancora dal suo impianto iniziale, che avrebbe dovuto tenere al centro grandi canzoni da tramandare.

Canzonissima 2026: la finale del 25 aprile tra classici, repertorio personale e scelte televisive

Nella scaletta della finale convivono canzoni molto diverse tra loro. Da una parte ci sono brani che hanno già un posto preciso nella storia della musica italiana, come Mi manchi di Fausto Leali, Margherita di Riccardo Cocciante e Peter Pan di Enrico Ruggeri. Dall’altra entrano titoli più vicini agli anni 2000, ma comunque molto riconoscibili, come Bruci la città di Irene Grandi e Portami via di Fabrizio Moro.

Ci sono poi due casi che portano la puntata dritta verso la promozione. Michele Bravi sceglie Genitore 3, ultimo singolo del suo percorso attuale. Leo Gassmann porta invece Girasole, brano legato al disco uscito il 9 aprile, Vita vera paradiso. In mezzo restano scelte più coerenti con l’identità pubblica degli artisti, come Fiumi di parole per i Jalisse o Senza fare sul serio per Malika Ayane.

La scaletta della finale di Canzonissima 2026

Ecco la scaletta della finale di Canzonissima 2026 in onda venerdì 25 aprile su Rai 1:

  1. Enrico Ruggeri canta Peter Pan
  2. Fabrizio Moro canta Portami via
  3. Leo Gassmann canta Girasole
  4. Michele Bravi canta Genitore 3
  5. Fausto Leali canta Mi manchi
  6. Malika Ayane canta Senza fare sul serio
  7. Irene Grandi canta Bruci la città
  8. Elettra Lamborghini canta Voilà
  9. Arisa canta Canta ancora
  10. Vittorio Grigolo canta E lucevan le stelle
  11. Jalisse cantano Fiumi di parole
  12. Elio e le Storie Tese cantano Servi della gleba
  13. Riccardo Cocciante canta Margherita

Chi vincerà Canzonissima 2026?

La finale del 25 aprile sarà la puntata in cui verrà scelta la canzone che, nelle intenzioni del programma, dovrebbe essere tramandata alle nuove generazioni. È qui che si capirà quale linea finirà davvero per prevalere: quella del repertorio storico, quella del successo personale o quella più televisiva, legata al personaggio e alla resa sul palco.

Dopo una quinta puntata molto più centrata sulla storia della canzone italiana, l’ultimo appuntamento cambia ancora direzione e lascia aperta la domanda che il programma si porta dietro dall’inizio: Canzonissima 2026 sta davvero eleggendo un brano da tramandare oppure sta soprattutto offrendo agli artisti un’occasione per rileggere il proprio catalogo?

All Music Italia

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