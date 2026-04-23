Il Serale di Amici 2026 si avvicina sempre di più alla fase finale con una sesta puntata, in onda il 25 aprile, carica di suspence e una nuova eliminazione che inizia a far discutere su chi saranno i finalisti del talent show: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I giudici del Serale di Amici 2026

Anche questa settimana Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno chiamati a commentare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini, mentre Alessandro Cattelan tornerà alla conduzione di Password.

Le squadre del Serale di Amici 2026

Dopo l’eliminazione di Kiara della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 9, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

Team Zerbi-Celentano: Elena (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).

Elena (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino). Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Alex (ballerino).

Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Alex (ballerino). Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Alessio (ballerino).

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 25 aprile è registrata).