11 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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11 Giugno 2026

Annalisa a San Siro nel 2027: un concerto per l’ultima trasformazione

La cantante debutterà a San Siro il 12 giugno 2027 con uno show che ripercorrerà tutte le fasi della sua carriera.

News di Oriana Meo
Annalisa annuncia il concerto allo Stadio San Siro di Milano previsto per il 12 giugno 2027
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Annalisa ha annunciato il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano. L’appuntamento è fissato per il 12 giugno 2027 e sarà, al momento, l’unica data live annunciata per il prossimo anno. Lo show è stato presentato attraverso un trailer firmato dal regista e fotografo Nabil Elderkin, costruito attorno al concetto dell’“ultima trasformazione”, tema che accompagnerà l’intero evento.

Il filmato mostra l’artista attraversare le diverse fasi della propria carriera, tra immagini che richiamano le ere artistiche che hanno segnato il suo percorso. Il punto d’arrivo è proprio San Siro, dove prenderà forma quello che viene presentato come l’ultimo capitolo di questo ciclo creativo.

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per il fanclub dalle ore 18 dell’11 giugno 2026, mentre la vendita generale partirà alle ore 18 del 12 giugno su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Annalisa concerti 2027: la data di San Siro

Data Location Città
12 giugno 2027 Stadio San Siro Milano

Il trailer di Nabil Elderkin e il tema dell’ultima trasformazione

L’annuncio del concerto è arrivato attraverso un video ideato da Annalisa e realizzato da Nabil Elderkin, regista e fotografo che negli anni ha collaborato con artisti come Kanye West, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Dua Lipa, The Weeknd, Billie Eilish e Travis Scott.

Nel trailer la cantante attraversa simbolicamente tutte le proprie trasformazioni artistiche. Il percorso culmina a San Siro, presentato come la destinazione finale di una fase iniziata diversi anni fa e costruita attraverso album, tour e cambiamenti estetici e musicali.

Anche il concerto seguirà questa impostazione. Secondo quanto anticipato, lo show ripercorrerà le tappe più significative della carriera di Annalisa, dagli esordi fino ai successi più recenti.

Il primo San Siro di Annalisa

Per la cantante ligure si tratta del debutto nello stadio simbolo dei grandi concerti italiani. Dopo anni di crescita costante dal vivo, l’approdo a San Siro rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua dimensione live.

Sui social l’artista ha descritto l’evento come “la nostra notte”, invitando il pubblico a prepararsi a un appuntamento che raccoglierà tutte le fasi del suo percorso: “Tutta la nostra storia dalle origini fino ad ora, tutte le mie (nostre) trasformazioni in un’unica notte. La nostra notte. Per un’ultima, indelebile trasformazione.”

Il percorso live di Annalisa

L’annuncio arriva dopo la conclusione di Ma noi siamo fuoco, tournée che tra novembre 2025 e maggio 2026 ha totalizzato 24 date nei palasport e oltre 170 mila spettatori complessivi.

Negli ultimi anni Annalisa ha consolidato la propria presenza dal vivo parallelamente ai risultati ottenuti sul mercato discografico. L’album Ma io sono fuoco, pubblicato nell’ottobre 2025, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, mentre il precedente E poi siamo finiti nel vortice ha ottenuto la certificazione triplo platino.

Tra i riconoscimenti raccolti nel corso della carriera figurano anche il Billboard Women in Music Awards, due vittorie ai MTV Europe Music Awards come Best Italian Act e l’ingresso nella Top 100 di Billboard USA, traguardo raggiunto per la prima volta da un’artista femminile italiana.

La scaletta di Annalisa a San Siro: le canzoni attese

La scaletta del concerto di Annalisa a San Siro non è ancora stata comunicata. In attesa dello show del 12 giugno 2027, l’ultimo riferimento disponibile resta la setlist del tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II, concluso nel maggio 2026.

Di seguito la scaletta proposta nell’ultima tournée indoor della cantante. Il repertorio di San Siro potrebbe essere aggiornato con nuovi brani e contenuti pensati appositamente per l’evento.

  • Canzone estiva
  • Dipende
  • Ragazza sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Il mondo prima di te
  • Nuda
  • Eva + Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Stradadà
  • Tsunami / Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams
  • Indaco violento
  • Medley: Dieci / Alice e il blu / Bonsai / Storie brevi
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Piazza San Marco
  • Canzone estiva (Outro)
  • Tropicana
  • Amica
  • Bellissima
  • Io sono

Biglietti e prevendite per il concerto di Annalisa

I biglietti per il concerto di Annalisa a San Siro sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al fanclub. La vendita generale partirà dalle ore 18 del 12 giugno 2026 attraverso Ticketone e i punti vendita autorizzati.

Eventuali aggiornamenti su disponibilità, scaletta, ospiti e nuove informazioni sullo show saranno aggiunti a questo articolo.

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