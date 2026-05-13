Eros Ramazzotti torna negli stadi italiani nel 2026 con Una storia importante World Tour. Le date partiranno il 6 giugno da Udine e toccheranno Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.

Il ritorno live arriva mentre Dove c’è musica compie 30 anni. L’album, pubblicato il 13 maggio 1996 anche nella versione spagnola Donde hay música, ha superato 1,9 miliardi di stream nel mondo.

Nel disco ci sono alcuni dei brani più riconoscibili del repertorio di Eros Ramazzotti, da Più bella cosa a L’aurora, passando per Stella gemella e la title track Dove c’è musica.

Eros Ramazzotti concerti 2026: le date negli stadi italiani

6 giugno 2026 – Bluenergy Stadium – Udine

9 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano

13 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

16 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma

20 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina

23 giugno 2026 – Stadio San Nicola – Bari

27 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti dopo gli stadi italiani

La prima leg europea di Una storia importante World Tour si è chiusa il 6 maggio a Lisbona. Il tour, prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, conta 76 date e 750.000 biglietti già venduti.

Dopo gli stadi italiani, Eros Ramazzotti proseguirà con le date in USA, Canada e America Latina. Nel 2027 il tour tornerà anche in Europa con nuovi concerti tra Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e Austria.

Eros Ramazzotti, il tour 2026-2027 prende forma: date mondiali e scaletta live

Eros Ramazzotti scaletta stadi 2026: i brani suonati nelle ultime date europee

La scaletta ufficiale degli stadi italiani non è stata ancora comunicata. Di seguito i brani eseguiti da Eros Ramazzotti nelle ultime date europee del tour: l’elenco può cambiare nei concerti italiani di giugno.

Taxi Story

Quanto amore sei

Un cuore con le ali

Una emoción para siempre

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Stella gemella

Adesso tu

Una storia importante

Stupide parole romantiche

Più che puoi

Dove c’è musica

La luce buona delle stelle

Se bastasse una canzone

Musica è

Un’altra te

Terra promessa

Fuoco nel fuoco

Cosas de la vida

Un angelo disteso al sole

Più bella cosa

I 30 anni di Dove c’è musica

Dove c’è musica uscì il 13 maggio 1996. Il disco fu prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli, con brani scritti insieme ad Adelio Cogliati, Claudio Guidetti e Vladimiro Tosetto.

Il trentennale cade a poche settimane dal ritorno negli stadi italiani. Per questo le date di giugno avranno anche un peso particolare nel rapporto tra il repertorio storico di Eros Ramazzotti e la nuova fase live del tour mondiale.

Biglietti per i concerti di Eros Ramazzotti negli stadi

I biglietti per le date italiane di Eros Ramazzotti negli stadi sono disponibili sui circuiti autorizzati. Le informazioni aggiornate sono pubblicate anche sui siti ufficiali ramazzotti.com e friendsandpartners.it.

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