di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Eros Ramazzotti torna in tour nel 2026 e 2027 con Una storia importante World Tour: tutte le date e i biglietti

Calendario completo del Una storia importante World Tour tra Europa, stadi italiani e nuove date 2027

Eros Ramazzotti tour 2026 2027 date e biglietti
Eros Ramazzotti sarà in tour nel 2026 e nel 2027 con Una storia importante World Tour. Di seguito il calendario completo delle date annunciate, con tutte le informazioni utili sui concerti e sui biglietti.

Eros Ramazzotti live 2026: date e calendario completo

Febbraio 2026

  • 11 febbraio 2026 – PalaUnical, Mantova
  • 14 febbraio 2026 – Accor Arena, Parigi
  • 16 febbraio 2026 – Zenith, Strasburgo
  • 18 febbraio 2026 – Palais Nikaia, Nizza
  • 22 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles
  • 23 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles
  • 25 febbraio 2026 – Olympiahalle, Monaco
  • 28 febbraio 2026 – Barclays Arena, Amburgo

Marzo 2026

  • 2 marzo 2026 – Uber Arena, Berlino
  • 4 marzo 2026 – Royal Arena, Copenaghen
  • 6 marzo 2026 – Unity Arena, Oslo
  • 8 marzo 2026 – Scandinavium, Göteborg
  • 12 marzo 2026 – Rudolf Weber-Arena, Oberhausen
  • 16 marzo 2026 – Hallenstadion, Zurigo
  • 20 marzo 2026 – Festhalle, Francoforte
  • 22 marzo 2026 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stoccarda
  • 24 marzo 2026 – Arena Geneve, Ginevra
  • 27 marzo 2026 – LDLC Arena, Lione
  • 29 marzo 2026 – Zenith, Tolone

Aprile 2026

  • 6 aprile 2026 – Žalgirio Arena, Kaunas
  • 8 aprile 2026 – Tauron Arena Krakow, Cracovia
  • 10 aprile 2026 – O2 Arena, Praga
  • 13 aprile 2026 – Quarterback Immobilien Arena, Lipsia
  • 16 aprile 2026 – Tipos Arena, Bratislava
  • 19 aprile 2026 – MVM Dome, Budapest
  • 22 aprile 2026 – Romexpo, Bucarest
  • 24 aprile 2026 – Arena 8888, Sofia
  • 26 aprile 2026 – Belgrade Arena, Belgrado
  • 28 aprile 2026 – Arena Zagreb, Zagabria

Maggio 2026

  • 2 maggio 2026 – Palau Sant Jordi, Barcellona
  • 4 maggio 2026 – Movistar Arena, Madrid
  • 6 maggio 2026 – Meo Arena, Lisbona

Giugno 2026

  • 6 giugno 2026 – Bluenergy Stadium, Udine
  • 9 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano
  • 13 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
  • 16 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma
  • 20 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina
  • 23 giugno 2026 – Stadio San Nicola, Bari
  • 27 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino

Ottobre 2026

  • 16 ottobre 2026 – Coca-Cola Coliseum, Toronto
  • 18 ottobre 2026 – Place Bell, Montreal
  • 22 ottobre 2026 – Boch Center Wang Theatre, Boston
  • 24 ottobre 2026 – Infosys Theater @ Madison Square Garden, New York
  • 28 ottobre 2026 – Rosemont Theatre, Chicago
  • 31 ottobre 2026 – Kaseya Center, Miami

Novembre 2026

  • 4 novembre 2026 – Smart Financial Centre, Houston
  • 7 novembre 2026 – Youtube Theater, Los Angeles
  • 10 novembre 2026 – Arena Monterrey, Monterrey
  • 12 novembre 2026 – Arena Guadalajara, Guadalajara
  • 14 novembre 2026 – Arena CDMX, Città del Messico
  • 18 novembre 2026 – Estadio Nacional, San José
  • 21 novembre 2026 – Movistar Arena, Bogotà
  • 24 novembre 2026 – Arena 1, Lima
  • 26 novembre 2026 – Movistar Arena, Santiago
  • 28 novembre 2026 – Movistar Arena, Buenos Aires
  • 30 novembre 2026 – Vibra São Paulo, San Paolo
Cerca su A.M.I.