Eros Ramazzotti torna in tour nel 2026 e 2027 con Una storia importante World Tour: tutte le date e i biglietti

Eros Ramazzotti sarà in tour nel 2026 e nel 2027 con Una storia importante World Tour. Di seguito il calendario completo delle date annunciate, con tutte le informazioni utili sui concerti e sui biglietti.

Eros Ramazzotti live 2026: date e calendario completo

Febbraio 2026

11 febbraio 2026 – PalaUnical, Mantova

14 febbraio 2026 – Accor Arena, Parigi

16 febbraio 2026 – Zenith, Strasburgo

18 febbraio 2026 – Palais Nikaia, Nizza

22 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles

23 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles

25 febbraio 2026 – Olympiahalle, Monaco

28 febbraio 2026 – Barclays Arena, Amburgo

Marzo 2026

2 marzo 2026 – Uber Arena, Berlino

4 marzo 2026 – Royal Arena, Copenaghen

6 marzo 2026 – Unity Arena, Oslo

8 marzo 2026 – Scandinavium, Göteborg

12 marzo 2026 – Rudolf Weber-Arena, Oberhausen

16 marzo 2026 – Hallenstadion, Zurigo

20 marzo 2026 – Festhalle, Francoforte

22 marzo 2026 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stoccarda

24 marzo 2026 – Arena Geneve, Ginevra

27 marzo 2026 – LDLC Arena, Lione

29 marzo 2026 – Zenith, Tolone

Aprile 2026

6 aprile 2026 – Žalgirio Arena, Kaunas

8 aprile 2026 – Tauron Arena Krakow, Cracovia

10 aprile 2026 – O2 Arena, Praga

13 aprile 2026 – Quarterback Immobilien Arena, Lipsia

16 aprile 2026 – Tipos Arena, Bratislava

19 aprile 2026 – MVM Dome, Budapest

22 aprile 2026 – Romexpo, Bucarest

24 aprile 2026 – Arena 8888, Sofia

26 aprile 2026 – Belgrade Arena, Belgrado

28 aprile 2026 – Arena Zagreb, Zagabria

Maggio 2026

2 maggio 2026 – Palau Sant Jordi, Barcellona

4 maggio 2026 – Movistar Arena, Madrid

6 maggio 2026 – Meo Arena, Lisbona

Giugno 2026

6 giugno 2026 – Bluenergy Stadium, Udine

9 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

13 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

16 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma

20 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina

23 giugno 2026 – Stadio San Nicola, Bari

27 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino

Ottobre 2026

16 ottobre 2026 – Coca-Cola Coliseum, Toronto

18 ottobre 2026 – Place Bell, Montreal

22 ottobre 2026 – Boch Center Wang Theatre, Boston

24 ottobre 2026 – Infosys Theater @ Madison Square Garden, New York

28 ottobre 2026 – Rosemont Theatre, Chicago

31 ottobre 2026 – Kaseya Center, Miami

Novembre 2026