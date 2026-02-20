Eros Ramazzotti torna in tour nel 2026 e 2027 con Una storia importante World Tour: tutte le date e i biglietti

Eros Ramazzotti sarà in tour nel 2026 e nel 2027 con Una storia importante World Tour. Di seguito il calendario completo delle date annunciate, con tutte le informazioni utili sui concerti e sui biglietti.
Eros Ramazzotti live 2026: date e calendario completo
Febbraio 2026
- 11 febbraio 2026 – PalaUnical, Mantova
- 14 febbraio 2026 – Accor Arena, Parigi
- 16 febbraio 2026 – Zenith, Strasburgo
- 18 febbraio 2026 – Palais Nikaia, Nizza
- 22 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles
- 23 febbraio 2026 – Forest National, Bruxelles
- 25 febbraio 2026 – Olympiahalle, Monaco
- 28 febbraio 2026 – Barclays Arena, Amburgo
Marzo 2026
- 2 marzo 2026 – Uber Arena, Berlino
- 4 marzo 2026 – Royal Arena, Copenaghen
- 6 marzo 2026 – Unity Arena, Oslo
- 8 marzo 2026 – Scandinavium, Göteborg
- 12 marzo 2026 – Rudolf Weber-Arena, Oberhausen
- 16 marzo 2026 – Hallenstadion, Zurigo
- 20 marzo 2026 – Festhalle, Francoforte
- 22 marzo 2026 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stoccarda
- 24 marzo 2026 – Arena Geneve, Ginevra
- 27 marzo 2026 – LDLC Arena, Lione
- 29 marzo 2026 – Zenith, Tolone
Aprile 2026
- 6 aprile 2026 – Žalgirio Arena, Kaunas
- 8 aprile 2026 – Tauron Arena Krakow, Cracovia
- 10 aprile 2026 – O2 Arena, Praga
- 13 aprile 2026 – Quarterback Immobilien Arena, Lipsia
- 16 aprile 2026 – Tipos Arena, Bratislava
- 19 aprile 2026 – MVM Dome, Budapest
- 22 aprile 2026 – Romexpo, Bucarest
- 24 aprile 2026 – Arena 8888, Sofia
- 26 aprile 2026 – Belgrade Arena, Belgrado
- 28 aprile 2026 – Arena Zagreb, Zagabria
Maggio 2026
- 2 maggio 2026 – Palau Sant Jordi, Barcellona
- 4 maggio 2026 – Movistar Arena, Madrid
- 6 maggio 2026 – Meo Arena, Lisbona
Giugno 2026
- 6 giugno 2026 – Bluenergy Stadium, Udine
- 9 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano
- 13 giugno 2026 – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
- 16 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma
- 20 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, Messina
- 23 giugno 2026 – Stadio San Nicola, Bari
- 27 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino
Ottobre 2026
- 16 ottobre 2026 – Coca-Cola Coliseum, Toronto
- 18 ottobre 2026 – Place Bell, Montreal
- 22 ottobre 2026 – Boch Center Wang Theatre, Boston
- 24 ottobre 2026 – Infosys Theater @ Madison Square Garden, New York
- 28 ottobre 2026 – Rosemont Theatre, Chicago
- 31 ottobre 2026 – Kaseya Center, Miami
Novembre 2026
- 4 novembre 2026 – Smart Financial Centre, Houston
- 7 novembre 2026 – Youtube Theater, Los Angeles
- 10 novembre 2026 – Arena Monterrey, Monterrey
- 12 novembre 2026 – Arena Guadalajara, Guadalajara
- 14 novembre 2026 – Arena CDMX, Città del Messico
- 18 novembre 2026 – Estadio Nacional, San José
- 21 novembre 2026 – Movistar Arena, Bogotà
- 24 novembre 2026 – Arena 1, Lima
- 26 novembre 2026 – Movistar Arena, Santiago
- 28 novembre 2026 – Movistar Arena, Buenos Aires
- 30 novembre 2026 – Vibra São Paulo, San Paolo