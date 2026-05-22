22 Maggio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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22 Maggio 2026

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)

Le pagelle dei nuovi singoli italiani del 22 maggio 2026: tra ritorni attesi, hit estive e qualche sorpresa nelle Golden Song.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 22 maggio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 22 maggio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Clara e Sangiovanni, Samurai Jay, Mida, Ultimo, Elettra Lamborghini, Jovanotti e Alfa e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday del 22 maggio 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana. Se volete recuperare le pagelle della settimana scorsa, qui trovate Pagelle Nuovi Singoli del 15 maggio 2026.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 22 maggio 2026.

Continua

All Music Italia

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