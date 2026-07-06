Le certificazioni FIMI della settimana 27 del 2026 raccontano una settimana in cui pop e rap si spartiscono i traguardi più alti. Tra i singoli il dato più forte è il quadruplo platino di Olly per Balorda nostalgia, mentre tra gli album spiccano il doppio platino di Irama e i nuovi ori di Ultimo e Blanco. Nomi del cantautorato e del pop che tengono testa a un blocco urban folto, da Baby Gang a Mace, da Shablo a Shiva.

I traguardi raccontano meccaniche diverse. Balorda nostalgia, singolo uscito a febbraio 2025, continua a vendere da oltre un anno, la lunga coda di un tormentone post Sanremo. Il giorno che aspettavo di Ultimo, album fuori dal 19 giugno 2026, ha raggiunto l’oro in poche settimane grazie a un fandom compatto e alla spinta del live dei 250mila di Tor Vergata. Due modi opposti di arrivare alla certificazione, la tenuta lunga e la partenza fulminea.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le certificazioni FIMI vengono assegnate al raggiungimento di soglie di vendita definite. Per gli album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000. Per i singoli, con le soglie alzate nel 2025: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000. Le soglie successive scattano a multipli di platino, fino al Diamante, che corrisponde a 500.000 unità per gli album e 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 27

Due i titoli internazionali premiati, entrambi con il disco d’oro: la colonna sonora del film dedicato a Michael Jackson e il ritorno a certificare di un album di J Balvin del 2018.

Titolo Artista Certificazione Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson Oro Vibras J Balvin Oro

Album italiani certificati nella settimana 27: Irama, Baby Gang e Ultimo

Il dato più alto tra gli album italiani è il doppio platino, che questa settimana tocca tre titoli: Giovani di Irama, Innocente di Baby Gang e Maya di Mace. A seguire il platino della più recente Antologia della vita e della morte, sempre di Irama, e una serie di ori tra cui quello di Ultimo per Il giorno che aspettavo.

Titolo Artista Certificazione Giovani Irama 2× Platino Innocente Baby Gang 2× Platino Maya Mace 2× Platino Antologia della vita e della morte Irama Platino Il giorno che aspettavo Ultimo Oro Ma’ Blanco Oro Iodegradabile Willie Peyote Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 27: Olly, Shablo, Damiano David e Shiva

Il singolo della settimana è Balorda nostalgia di Olly, che sale a quattro platino confermando una tenuta rara per durata. Seguono il platino di La mia parola di Shablo con Guè, Joshua e Tormento, e gli ori di The First Time di Damiano David e Take 6 di Shiva.

Titolo Artista Certificazione Balorda nostalgia Olly 4× Platino La mia parola Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento Platino The First Time Damiano David Oro Take 6 Shiva Oro

Nella stessa settimana, la classifica di vendita racconta un’altra faccia dello stesso momento: nelle classifiche FIMI della settimana 27 Ultimo è ancora primo.