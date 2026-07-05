5 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
5 Luglio 2026

Aurora Ramazzotti debutta nella musica con un EP nato come regalo di nozze

Il progetto, intitolato "Un giorno di festa, è stato pubblicato il giorno delle nozze con Goffredo Cerza ed era stato pensato come regalo per il marito.

News di Oriana Meo
Aurora Ramazzotti in occasione dell'uscita del suo primo EP pubblicato nel giorno del matrimonio con Goffredo Cerza
Condividi su:

Aurora Ramazzotti debutta ufficialmente nella musica con Un giorno di festa, il suo primo EP, pubblicato il 4 luglio. Il progetto è nato come regalo per il marito Goffredo Cerza, nel giorno del loro matrimonio, ed è stato presentato con un’esibizione dal vivo davanti agli invitati.

Si tratta del primo lavoro discografico della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, un’uscita che arriva dopo anni in cui la stessa Aurora aveva raccontato il proprio rapporto con la musica, tra studio, scrittura e prime esperienze autoriali.

Un giorno di festa, l’EP d’esordio di Aurora Ramazzotti

Pubblicato da LA15, con la produzione di Michele Canova e Pietro Ficthner, l’EP raccoglie cinque brani, compresa una reinterpretazione di Infinito di Raf, indicata come una delle canzoni legate alla storia d’amore con Goffredo Cerza.

“Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po’ alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto.”

Le canzoni affrontano temi legati alla vita di coppia, alla distanza, alla quotidianità e all’esperienza della maternità. L’immaginario del progetto ruota attorno alla camera da letto, scelta come spazio intimo della relazione.

Il percorso musicale di Aurora Ramazzotti

Quello di Aurora Ramazzotti non è un interesse nato all’improvviso. Già nel 2023 Eros Ramazzotti aveva raccontato che la figlia stava pensando a un album e che lui l’avrebbe sostenuta nel percorso artistico.

Negli anni Aurora ha studiato canto e musica e ha anche firmato, insieme ad altri autori, il brano Battito Infinito, inserito nell’omonimo album del padre. All’epoca avevamo raccontato i primi passi di questo progetto in un approfondimento dedicato: Aurora Ramazzotti pronta al primo album con l’aiuto di Eros Ramazzotti.

La tracklist di Un giorno di festa

# Brano
1 Sale e lacrime
2 Un giorno di festa
3 Beata Ignoranza
4 Piazza Wagner
5 Infinito (cover di Raf)
Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Logo Sanremo utilizzato come immagine dell'approfondimento dedicato al Festival di Sanremo 2027 e alle novità finora emerse. 1

Sanremo 2027: date, novità e cosa sappiamo sul Festival di Stefano De Martino
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio 2

Ultimo a Tor Vergata: orari, come arrivare e info del concerto dei record
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 3

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre, gli artisti protagonisti del concerto di Beach Like a Deejay 2026 a Jesolo. 4

Beach Like a Deejay 2026 a Jesolo: concerti, orari e guida all'evento
Pagelle nuovi singoli 3 luglio 2026: La Niña, Giuse The Lizia, Cioffi, Gianna Nannini e Marracash, Settembre 5

Pagelle Nuovi Singoli 3 luglio: La Niña (9), Gianna Nannini e Marracash (7½), Diss Gacha (3)
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 6

Ultimo a Tor Vergata: la scaletta completa del concerto dei record
Ultimo canta al microfono durante le prove del concerto di Tor Vergata 2026 7

Ultimo scrive al suo popolo alla vigilia di Tor Vergata: la lettera e il gesto per le persone con disabilità
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 8

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
LA NIÑA, foto della cantautrice per il singolo RÀRECHE 9

LA NIÑA, cosa racconta RÀRECHE: significato e traduzione del nuovo singolo in napoletano
Madame tour 2026 date concerti estate e club Disincanto Tour 10

Madame debutta dal vivo con DISINCANTO: la scaletta del tour dell'estate 2026

Cerca su A.M.I.