Aurora Ramazzotti debutta ufficialmente nella musica con Un giorno di festa, il suo primo EP, pubblicato il 4 luglio. Il progetto è nato come regalo per il marito Goffredo Cerza, nel giorno del loro matrimonio, ed è stato presentato con un’esibizione dal vivo davanti agli invitati.

Si tratta del primo lavoro discografico della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, un’uscita che arriva dopo anni in cui la stessa Aurora aveva raccontato il proprio rapporto con la musica, tra studio, scrittura e prime esperienze autoriali.

Un giorno di festa , l’EP d’esordio di Aurora Ramazzotti

Pubblicato da LA15, con la produzione di Michele Canova e Pietro Ficthner, l’EP raccoglie cinque brani, compresa una reinterpretazione di Infinito di Raf, indicata come una delle canzoni legate alla storia d’amore con Goffredo Cerza.

“Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po’ alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto.”

Le canzoni affrontano temi legati alla vita di coppia, alla distanza, alla quotidianità e all’esperienza della maternità. L’immaginario del progetto ruota attorno alla camera da letto, scelta come spazio intimo della relazione.

Il percorso musicale di Aurora Ramazzotti

Quello di Aurora Ramazzotti non è un interesse nato all’improvviso. Già nel 2023 Eros Ramazzotti aveva raccontato che la figlia stava pensando a un album e che lui l’avrebbe sostenuta nel percorso artistico.

Negli anni Aurora ha studiato canto e musica e ha anche firmato, insieme ad altri autori, il brano Battito Infinito, inserito nell’omonimo album del padre. All’epoca avevamo raccontato i primi passi di questo progetto in un approfondimento dedicato: Aurora Ramazzotti pronta al primo album con l’aiuto di Eros Ramazzotti.

La tracklist di Un giorno di festa

# Brano 1 Sale e lacrime 2 Un giorno di festa 3 Beata Ignoranza 4 Piazza Wagner 5 Infinito (cover di Raf)