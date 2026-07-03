3 Luglio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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3 Luglio 2026

Pagelle Nuovi Singoli 3 luglio: La Niña (9), Gianna Nannini e Marracash (7½), Diss Gacha (3)

Promossi Gianna Nannini e Marracash, bocciati Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E una Golden Song a sorpresa.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 3 luglio 2026: La Niña, Giuse The Lizia, Cioffi, Gianna Nannini e Marracash, Settembre
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 3 luglio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 3 luglio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di La Niña, Gianna Nannini e Marracash, Giuse The Lizia, Rovazzi e Arisa, Cioffi, Diss Gacha e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 3 luglio 2026.

Continua

All Music Italia

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