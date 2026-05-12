12 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
12 Maggio 2026

BRITTINTOUR ’26, Alex Britti annuncia i primi concerti dell’estate

Da Augusta a Milano, passando per festival e piazze: le prime date estive del nuovo tour di Alex Britti.

Tour di Oriana Meo
Alex Britti sul palco durante un concerto live legato al BRITTINTOUR ’26
Condividi su:

Alex Britti ha annunciato le prime date del BRITTINTOUR ’26, la tournée estiva che lo porterà in concerto in diverse città italiane tra arene, piazze e festival. Il tour partirà il 29 maggio 2026 da Augusta, in Sicilia, e toccherà anche Milano, Roma, Tirrenia e il Salento. Un nuovo ciclo di concerti per il cantautore e chitarrista romano, pronto a riportare dal vivo i brani più noti del suo repertorio insieme alle tracce dell’ultimo progetto Feat.Pop.

Negli ultimi anni Alex Britti ha continuato a lavorare tra live e collaborazioni, mantenendo una presenza costante sui palchi italiani. Anche nel nuovo tour spazio ai classici del suo catalogo, accanto a versioni riarrangiate dei brani pubblicati nel progetto Feat.Pop, che ha coinvolto diversi artisti della scena italiana.

Alex Britti concerti 2026: date del tour

  • 29 maggio 2026 – Piazza Castello – Augusta (SR)
  • 14 giugno 2026 – Via Stornara – Orta Nova (FG)
  • 17 luglio 2026 – Estate al Castello / Castello Sforzesco – Milano
  • 18 luglio 2026 – Ama Music Festival – Romano d’Ezzelino (VI)
  • 24 luglio 2026 – Castello di Santa Severa – Santa Severa (RM)
  • 9 agosto 2026 – Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale – Sanza (SA)
  • 11 agosto 2026 – Piazza dei Fiori / Marenia – Tirrenia (PI)
  • 14 agosto 2026 – Arena Rubicone – Gatteo Mare (FC)
  • 18 agosto 2026 – Piazza Plebiscito – Ferrandina (MT)
  • 27 agosto 2026 – Piazza Indipendenza – Botrugno (LE)

Il nuovo tour di Alex Britti

Il BRITTINTOUR ’26 segna il ritorno di Alex Britti in una dimensione live estiva costruita su festival e piazze italiane. La tournée attraverserà tutta la penisola, comprese le isole, con una formazione pensata per valorizzare il lato più diretto del suo repertorio.

Nel corso dei concerti non mancheranno brani come Oggi sono io, La vasca e 7000 caffè, insieme alle canzoni riprese nel progetto Feat.Pop, pubblicato negli ultimi mesi.

Il percorso di Alex Britti

Chitarrista e cantautore, Alex Britti ha costruito la sua carriera mescolando blues, pop e cantautorato italiano. Dopo l’esordio negli anni ’90, è arrivato al grande pubblico con brani diventati radiofonici e con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo.

Nel tempo ha alternato produzioni discografiche e attività live, mantenendo la chitarra al centro del proprio linguaggio musicale. Tra i lavori più recenti c’è il progetto Feat.Pop, nato dalla rilettura di alcuni suoi successi insieme ad altri artisti italiani.

La scaletta del tour BRITTINTOUR ’26

La scaletta ufficiale del BRITTINTOUR ’26 non è stata ancora diffusa. Nei concerti estivi è atteso un repertorio che attraverserà tutta la carriera di Alex Britti, dai primi successi fino ai brani più recenti.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili dal 13 maggio 2026, mentre quelli per la data di Santa Severa saranno in vendita dal 19 maggio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Per le altre date del tour, ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane dagli organizzatori.

Il tour è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook.

Foto: Ginevra Guidotti

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella semifinale del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, semifinale: chi è l'eliminato del 9 maggio
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live 2026: la scaletta del tour dopo la prima data di Milano
Le pagelle dei cantanti della semifinale del Serale di Amici 2026 del 9 maggio 3

Serale Amici 2026, le pagelle della semifinale: la rinascita (d'oro) di Lorenzo
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 4

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Irama, foto promozionale del nuovo singolo "Cabana" in uscita il 15 maggio. 5

Irama torna con "Cabana": il nuovo singolo arriva il 15 maggio, un mese prima di San Siro
Serale Amici 2026 anticipazioni 9 maggio 6

Serale Amici 2026: chi sono i finalisti? Anticipazioni della semifinale con Irama e Giordana Angi
Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta 7

Eurovision 2026 quote bookmaker dopo le prove: Sal Da Vinci sale al 2° posto, la Grecia crolla
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Riccardo Stimolo durante un'esibizione al Serale di Amici 25: le sue parole dopo l'eliminazione. 9

Amici 25, le prime parole di Riccardo Stimolo dopo l'eliminazione a un passo dalla semifinale
Ultimo in una foto selfie, possibile nuovo singolo Questa insensata voglia di te 10

Ultimo, “Questa insensata voglia di te”: il testo e il significato del brano inedito

Cerca su A.M.I.