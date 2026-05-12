Alex Britti ha annunciato le prime date del BRITTINTOUR ’26, la tournée estiva che lo porterà in concerto in diverse città italiane tra arene, piazze e festival. Il tour partirà il 29 maggio 2026 da Augusta, in Sicilia, e toccherà anche Milano, Roma, Tirrenia e il Salento. Un nuovo ciclo di concerti per il cantautore e chitarrista romano, pronto a riportare dal vivo i brani più noti del suo repertorio insieme alle tracce dell’ultimo progetto Feat.Pop.

Negli ultimi anni Alex Britti ha continuato a lavorare tra live e collaborazioni, mantenendo una presenza costante sui palchi italiani. Anche nel nuovo tour spazio ai classici del suo catalogo, accanto a versioni riarrangiate dei brani pubblicati nel progetto Feat.Pop, che ha coinvolto diversi artisti della scena italiana.

Alex Britti concerti 2026: date del tour

29 maggio 2026 – Piazza Castello – Augusta (SR)

14 giugno 2026 – Via Stornara – Orta Nova (FG)

17 luglio 2026 – Estate al Castello / Castello Sforzesco – Milano

18 luglio 2026 – Ama Music Festival – Romano d’Ezzelino (VI)

24 luglio 2026 – Castello di Santa Severa – Santa Severa (RM)

9 agosto 2026 – Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale – Sanza (SA)

11 agosto 2026 – Piazza dei Fiori / Marenia – Tirrenia (PI)

14 agosto 2026 – Arena Rubicone – Gatteo Mare (FC)

18 agosto 2026 – Piazza Plebiscito – Ferrandina (MT)

27 agosto 2026 – Piazza Indipendenza – Botrugno (LE)

Il nuovo tour di Alex Britti

Il BRITTINTOUR ’26 segna il ritorno di Alex Britti in una dimensione live estiva costruita su festival e piazze italiane. La tournée attraverserà tutta la penisola, comprese le isole, con una formazione pensata per valorizzare il lato più diretto del suo repertorio.

Nel corso dei concerti non mancheranno brani come Oggi sono io, La vasca e 7000 caffè, insieme alle canzoni riprese nel progetto Feat.Pop, pubblicato negli ultimi mesi.

Il percorso di Alex Britti

Chitarrista e cantautore, Alex Britti ha costruito la sua carriera mescolando blues, pop e cantautorato italiano. Dopo l’esordio negli anni ’90, è arrivato al grande pubblico con brani diventati radiofonici e con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo.

Nel tempo ha alternato produzioni discografiche e attività live, mantenendo la chitarra al centro del proprio linguaggio musicale. Tra i lavori più recenti c’è il progetto Feat.Pop, nato dalla rilettura di alcuni suoi successi insieme ad altri artisti italiani.

La scaletta del tour BRITTINTOUR ’26

La scaletta ufficiale del BRITTINTOUR ’26 non è stata ancora diffusa. Nei concerti estivi è atteso un repertorio che attraverserà tutta la carriera di Alex Britti, dai primi successi fino ai brani più recenti.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili dal 13 maggio 2026, mentre quelli per la data di Santa Severa saranno in vendita dal 19 maggio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Per le altre date del tour, ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane dagli organizzatori.

Il tour è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook.

Foto: Ginevra Guidotti

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