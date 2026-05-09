Serale Amici 2026, semifinale: chi è l’eliminato del 9 maggio

La semifinale del Serale di Amici 2026, andata in onda questa sera, sabato 9 maggio, in prima serata su Canale 5, ci svela i nomi dei finalisti di questa edizione del talent show, su cui la prossima settimana calerà definitivamente il sipario, e di conseguenza anche il nome dell’ultimo eliminato.
Nel mentre, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), i 6 allievi ancora in gara si sfidano nelle classiche manche a squadre (qui le nostre pagelle).
Amici 2026: gli ospiti della semifinale del Serale
In occasione della settima puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Belen Rodriguez e Giulia Michelini, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.
Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Irama, che si esibirà sulle note di Cabana, e la vincitrice del Premio della Critica della 18° edizione, Giordana Angi, che presenterà il nuovo singolo Quando Poi Ci Lasceremo (Warner Records / Warner Music Italy).
Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della semifinale?
Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire il nome dell’eliminato!