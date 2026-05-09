9 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
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9 Maggio 2026

Serale Amici 2026, semifinale: chi è l’eliminato del 9 maggio

I sei cantanti e ballerini ancora in gara si contendono la finale: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 9 maggio.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi a rischio eliminazione nella semifinale del Serale di Amici 2026
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La semifinale del Serale di Amici 2026, andata in onda questa sera, sabato 9 maggio, in prima serata su Canale 5, ci svela i nomi dei finalisti di questa edizione del talent show, su cui la prossima settimana calerà definitivamente il sipario, e di conseguenza anche il nome dell’ultimo eliminato.

Nel mentre, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), i 6 allievi ancora in gara si sfidano nelle classiche manche a squadre (qui le nostre pagelle).

Amici 2026: gli ospiti della semifinale del Serale

In occasione della settima puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Belen Rodriguez Giulia Michelini, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Irama, che si esibirà sulle note di Cabana, e la vincitrice del Premio della Critica della 18° edizione, Giordana Angi, che presenterà il nuovo singolo Quando Poi Ci Lasceremo (Warner Records / Warner Music Italy).

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della semifinale?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire il nome dell’eliminato!

Continua

All Music Italia

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