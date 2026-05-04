Testo e significato di Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, in uscita venerdì 8 maggio 2026 per BMG e disponibile in pre-save su tutte le piattaforme. Il brano anticipa di poche settimane il nuovo tour estivo del cantautore, in partenza il 12 giugno e prodotto da A1 Concerti.

Per Francesco Gabbani il 2026 è anche l’anno dei dieci anni da Eternamente ora, l’album che conteneva Amen, il brano della vittoria di Sanremo Giovani 2016 da cui un anno dopo nacque la consacrazione tra i Big con Occidentali’s Karma e l’Eurovision.

Francesco Gabbani – Summer Funk : il significato del brano

Summer Funk è un brano estivo ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo: usa immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza.

Il tema è il rapporto tra apparenza e autenticità: il desiderio di farcela davanti agli altri contro il bisogno di ritrovarsi davanti a sé stessi. Francesco Gabbani descrive il brano come il “ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare”. Un inno alla resilienza che funziona come pezzo da spiaggia ma resta in testa anche fuori dalla stagione.

È la stessa scrittura che gli ha dato Occidentali’s Karma e la vittoria di Sanremo 2017: pop diretto che intrattiene ma fa critica al tempo che viviamo.

Il testo di Summer Funk

Il testo di “Summer Funk” sarà disponibile in questa pagina a partire dall’8 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Summer Funk

Artista: Francesco Gabbani

Etichetta: BMG

Il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani

L’uscita di Summer Funk anticipa il ritorno live di Francesco Gabbani, in partenza il 12 giugno con il nuovo tour estivo prodotto da A1 Concerti.

Tutte le date e le città del tour estivo 2026 sono raccolte in questo articolo.