Francesco Gabbani annuncia nuove date per l’estate 2026: dopo il tour nei palasport, il cantautore torna live

Francesco Gabbani rilancia il 2026 con nuove date estive che si aggiungono al calendario nei palasport di marzo e aprile.
Dopo il concerto evento all’Arena di Verona, l’artista torna dal vivo con uno show che intreccia i pezzi dell’ultimo progetto e i brani simbolo della sua carriera, nel decennale di Eternamente ora (con Amen, vittoria a Sanremo Giovani). Intanto Gabbani è tra i giudici di X Factor, al momento con tutti talent ancora in gara.
Francesco Gabbani: nuove date estate 2026
Pop che guarda al pubblico: energia, leggerezza e riflessione convivono in un set pensato per far cantare e ballare, senza rinunciare alla parte più narrativa del repertorio.
Calendario concerti 2026 (in aggiornamento)
Palasport – marzo/aprile
- 7 marzo – Vigevano – PalaElachem
- 11 marzo – Napoli – Palapartenope
- 20 marzo – Livorno – Modigliani Forum
- 27 marzo – Conegliano – Prealpi Sanbiagio Arena
- 28 marzo – Montichiari – PalaGeorge
- 7 aprile – Bologna – Unipol Arena
Estate – nuove date 2026
- 9 luglio – Marostica – Summer Festival Volksbank (Nuova data)
- 10 luglio – Genova – Live in Genova Festival (Nuova data)
- 12 luglio – Cervia – Piazza Garibaldi (Nuova data)
- 18 luglio – Bari – Fiera del Levante (Nuova data)
- 29 luglio – Ancona – Flame Festival (Nuova data)
Foto di Chiara Mirelli
