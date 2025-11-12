12 Novembre 2025
di
All Music Italia
Tour
12 Novembre 2025

Francesco Gabbani annuncia nuove date per l’estate 2026: dopo il tour nei palasport, il cantautore torna live

Dopo l’Arena di Verona, Gabbani amplia il calendario del suo tour

Tour di All Music Italia
Francesco Gabbani annuncia le nuove date del tour 2026 con concerti estivi in tutta Italia
Francesco Gabbani rilancia il 2026 con nuove date estive che si aggiungono al calendario nei palasport di marzo e aprile.

Dopo il concerto evento all’Arena di Verona, l’artista torna dal vivo con uno show che intreccia i pezzi dell’ultimo progetto e i brani simbolo della sua carriera, nel decennale di Eternamente ora (con Amen, vittoria a Sanremo Giovani). Intanto Gabbani è tra i giudici di X Factor, al momento con tutti talent ancora in gara.

Francesco Gabbani: nuove date estate 2026

Pop che guarda al pubblico: energia, leggerezza e riflessione convivono in un set pensato per far cantare e ballare, senza rinunciare alla parte più narrativa del repertorio.

Calendario concerti 2026 (in aggiornamento)

Palasport – marzo/aprile

  • 7 marzo – Vigevano – PalaElachem
  • 11 marzo – Napoli – Palapartenope
  • 20 marzo – Livorno – Modigliani Forum
  • 27 marzo – Conegliano – Prealpi Sanbiagio Arena
  • 28 marzo – Montichiari – PalaGeorge
  • 7 aprile – Bologna – Unipol Arena

Estate – nuove date 2026

  • 9 luglio – Marostica – Summer Festival Volksbank (Nuova data)
  • 10 luglio – Genova – Live in Genova Festival (Nuova data)
  • 12 luglio – Cervia – Piazza Garibaldi (Nuova data)
  • 18 luglio – Bari – Fiera del Levante (Nuova data)
  • 29 luglio – Ancona – Flame Festival (Nuova data)

 Foto di Chiara Mirelli

All Music Italia

