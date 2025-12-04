X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori

X Factor 2025 pagelle finale di giovedì 4 dicembre 2025.

A che punto siamo?

Siamo a Napoli e tra una mozzarella di 500 gr e una pizza sul lungomare Caracciolo si tirano le fila della finale di X Factor. Ieri mattina c’è stata la conferenza stampa in cui si è parlato di numeri, aspettative e clima tra i giudici (potete leggere qui).

Ogni giudice ha un membro della squadra in finale, Jake La Furia insieme a Delia, Paola Iezzi con rob, Francesco Gabbani insieme a PierC e Achille Lauro con EroCaddeo.

La finale si svolgerà con tre manches (mysong, The Best Of e inedito) in cui tutti canteranno tutto e solo alla fine scopriremo la classifica e quindi il vincitore.

eroCaddeo, guidato da Achille Lauro, porta nella manche My Song L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, scelta che valorizza la sua parte più emotiva. Nel Best Of ritroviamo tre momenti centrali del suo percorso: …E penso a te di Lucio Battisti, Sere Nere di Tiziano Ferro e La Cura di Franco Battiato. Chiude con il suo inedito punto.

DELIA, con Jake La Furia, sceglie una finale che unisce radici e potenza interpretativa. La sua My Song è Cu’ mme! di Roberto Murolo e Mia Martini. Nel Best Of attraversa mondi opposti: SAKURA di ROSALÍA, Signor tenente / Brucia la terra di Giorgio Faletti, Nino Rota e Kaballà, e infine Sei bellissima di Loredana Bertè. A chiudere, l’inedito Sicilia Bedda.

PierC, seguito da Francesco Gabbani, mette in campo una finale dal respiro internazionale. Nella My Song affronta Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Il Best Of lo vede alle prese con: I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out Of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen. Torna poi con l’inedito Neve Sporca.

rob, nella squadra di Paola Iezzi, porta una finale che sintetizza perfettamente la sua estetica pop punk. La My Song è Città vuota di Mina. Nel Best Of attraversa energia, dramma e teatralità con Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me To Life degli Evanescence e Ti Sento dei Matia Bazar. Chiude con l’inedito Cento Ragazze.

