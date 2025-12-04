4 Dicembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
4 Dicembre 2025

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori

Un bellissimo finale di stagione in una piazza gremita di gente.

X Factor di Anna Ida Cortese
X Factor 2025 pagelle finale vince rob
Condividi su:

X Factor 2025 pagelle finale di giovedì 4 dicembre 2025.

A che punto siamo?

Siamo a Napoli e tra una mozzarella di 500 gr e una pizza sul lungomare Caracciolo si tirano le fila della finale di X Factor. Ieri mattina c’è stata la conferenza stampa in cui si è parlato di numeri, aspettative e clima tra i giudici (potete leggere qui).

Ogni giudice ha un membro della squadra in finale, Jake La Furia insieme a Delia, Paola Iezzi con rob, Francesco Gabbani insieme a PierC e Achille Lauro con EroCaddeo.

La finale si svolgerà con tre manches (mysong, The Best Of e inedito) in cui tutti canteranno tutto e solo alla fine scopriremo la classifica e quindi il vincitore.

eroCaddeo, guidato da Achille Lauro, porta nella manche My Song L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, scelta che valorizza la sua parte più emotiva. Nel Best Of ritroviamo tre momenti centrali del suo percorso: …E penso a te di Lucio Battisti, Sere Nere di Tiziano Ferro e La Cura di Franco Battiato. Chiude con il suo inedito punto.

DELIA, con Jake La Furia, sceglie una finale che unisce radici e potenza interpretativa. La sua My Song è Cu’ mme! di Roberto Murolo e Mia Martini. Nel Best Of attraversa mondi opposti: SAKURA di ROSALÍA, Signor tenente / Brucia la terra di Giorgio Faletti, Nino Rota e Kaballà, e infine Sei bellissima di Loredana Bertè. A chiudere, l’inedito Sicilia Bedda.

PierC, seguito da Francesco Gabbani, mette in campo una finale dal respiro internazionale. Nella My Song affronta Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Il Best Of lo vede alle prese con: I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, Locked Out Of Heaven di Bruno Mars e Bohemian Rhapsody dei Queen. Torna poi con l’inedito Neve Sporca.

rob, nella squadra di Paola Iezzi, porta una finale che sintetizza perfettamente la sua estetica pop punk. La My Song è Città vuota di Mina. Nel Best Of attraversa energia, dramma e teatralità con Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me To Life degli Evanescence e Ti Sento dei Matia Bazar. Chiude con l’inedito Cento Ragazze.

Clicca su continua per scoprire cosa è successo.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata 2

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno e un ritiro a sorpresa
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 3

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
new-music-friday-radio-date-49-2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 9

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 10

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo

Cerca su A.M.I.