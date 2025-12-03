3 Dicembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
3 Dicembre 2025

“Siamo davvero in sintonia”: verso una finale di X Factor 2025 più unita che mai

Dalla chat segreta dei giudici alle anticipazioni, tutto ciò che è emerso nella conferenza stampa.

X Factor di Anna Ida Cortese
Conferenza stampa della finale di X Factor 2025 nella Sala Giunta del Comune di Napoli con giudici e finalisti.
Condividi su:

X Factor 2025 Finale Conferenza stampa dalla Sala Giunta del Comune di Napoli.

Siamo stati alla conferenza stampa della finale di X Factor 2025 nella Sala Giunta del Comune di Napoli: ecco cosa ci hanno raccontato giudici e finalisti.

Un incontro pieno di riflessioni e commenti sul programma alle ultime battute di stagione.

La conferenza ha confermato che la sintonia tra i giudici non è uno slogan ma un fatto. E soprattutto: esiste davvero la loro chat privata.

Da qui parte il racconto della mattinata e delle frasi più significative dette da Giorgia, Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Andate anche a cercare i nostri brevi reels sulla pagina IG di Allmusicitalia.

Il punto di partenza è un concetto sostenuto da tutti: sintonia. Quella vera.

Jake La Furia scherza con una giornalista che chiede se ci fosse davvero sempre bisogno di rassicurare sul buon clima tra i giudici:

Mi spiace deluderti, ma siamo davvero in sintonia. Abbiamo una chat dove ci mandiamo video messaggi… e se vuoi ti dico pure chi chiama chi.

Ed è qui che nasce il momento più interessante: la famosa “polemica” dopo la semifinale in cui Jake dietro le quinte dice a Gabbani di non cadere nei tranelli del “mestierante” Lauto.

Jake La Furia ricostruisce: Stavo dicendo a Gabbani che stava esagerando. Gli ho detto: ‘Guarda che Lauro è un mestierante, uno del mestiere’. Poi ho scoperto che non voleva dire quello ma ormai….

Jake continua:

Cinque minuti dopo, io e Lauro ridevamo come scemi in camerino. Ci divertiamo, è tutto molto trasparente. Quello che sembra una scaramuccia in TV in realtà è una cavolata su cui ridiamo tutto il giorno.

Gabbani aggiunge: La spontaneità è totale. È come parlare tra amici: a volte dici una cosa d’istinto e poi la rielabori.

Achille Lauro sottolinea: Se ci fosse davvero malizia, lo vedreste ogni settimana. Quest’anno criticare era difficile: erano tutti bravissimi

Jake chiude la questione: A volte mi incazzo davvero per i miei concorrenti, ma poi finisce lì. Dietro le quinte è: vaffan***o tu, vaffan***o tu, tequila boom con Lauro. Fine.»

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 2

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 3

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
area sanremo 2025 iscritti 4

Area Sanremo 2025: quasi 450 iscritti tra ex talent, case discografiche e una carica di emergenti
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 5

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Gli otto talenti di Amici 2025 con i loro inediti 6

Amici 25, le pagelle dei primi inediti. L'inspiegabile Opi, il rischio emulazione, Blanco che aleggia nell'aria
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata 8

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno e un ritiro a sorpresa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.