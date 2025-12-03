“Siamo davvero in sintonia”: verso una finale di X Factor 2025 più unita che mai

X Factor 2025 Finale Conferenza stampa dalla Sala Giunta del Comune di Napoli.

Siamo stati alla conferenza stampa della finale di X Factor 2025 nella Sala Giunta del Comune di Napoli: ecco cosa ci hanno raccontato giudici e finalisti.

Un incontro pieno di riflessioni e commenti sul programma alle ultime battute di stagione.

La conferenza ha confermato che la sintonia tra i giudici non è uno slogan ma un fatto. E soprattutto: esiste davvero la loro chat privata.

Da qui parte il racconto della mattinata e delle frasi più significative dette da Giorgia, Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

Il punto di partenza è un concetto sostenuto da tutti: sintonia. Quella vera.

Jake La Furia scherza con una giornalista che chiede se ci fosse davvero sempre bisogno di rassicurare sul buon clima tra i giudici:

Mi spiace deluderti, ma siamo davvero in sintonia. Abbiamo una chat dove ci mandiamo video messaggi… e se vuoi ti dico pure chi chiama chi.

Ed è qui che nasce il momento più interessante: la famosa “polemica” dopo la semifinale in cui Jake dietro le quinte dice a Gabbani di non cadere nei tranelli del “mestierante” Lauto.

Jake La Furia ricostruisce: Stavo dicendo a Gabbani che stava esagerando. Gli ho detto: ‘Guarda che Lauro è un mestierante, uno del mestiere’. Poi ho scoperto che non voleva dire quello ma ormai….

Jake continua:

Cinque minuti dopo, io e Lauro ridevamo come scemi in camerino. Ci divertiamo, è tutto molto trasparente. Quello che sembra una scaramuccia in TV in realtà è una cavolata su cui ridiamo tutto il giorno.

Gabbani aggiunge: La spontaneità è totale. È come parlare tra amici: a volte dici una cosa d’istinto e poi la rielabori.

Achille Lauro sottolinea: Se ci fosse davvero malizia, lo vedreste ogni settimana. Quest’anno criticare era difficile: erano tutti bravissimi

Jake chiude la questione: A volte mi incazzo davvero per i miei concorrenti, ma poi finisce lì. Dietro le quinte è: vaffan***o tu, vaffan***o tu, tequila boom con Lauro. Fine.»