1 Dicembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Ma quale musica leggera?
Condividi su:
1 Dicembre 2025

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’

Il 17enne è apparso nella lista dei cantanti che puntano all'Ariston tramite Area Sanremo

Ma quale musica leggera? di Massimiliano Longo
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025
Condividi su:

Tomasi. DaX Factor 19adArea Sanremo 2025? A quanto pare sì.

Appena uscito da X Factor 19, eliminato giovedì scorso, Alessandro Tomasi – o meglio TOMASI – è già comparso nella lista degli iscritti ad Area Sanremo 2025. Una scelta del suo team che punta dritta alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Una mossa sorprendente, forse azzardata, che merita di essere analizzata.

Chi è Alessandro Tomasi

Classe 2009, Alessandro Tomasi ha un rapporto con la musica che nasce da bambino. A due o tre anni il nonno gli regala chitarra e tastiera giocattolo che, col tempo, diventano strumenti veri. Da allora vive immerso nella musica: “A volte i miei non mi sopportano più… entrano in stanza le mie sorelle e mi sgridano”, racconta sorridendo.

Nel 2024 inizia ufficialmente il suo percorso discografico con due singoli prodotti da Diego Calvetti e Carlo Rizioli, suoi manager, e distribuiti da Warner Music: In questa stanza e Solo sconosciuti. Due brani che mettono in luce la sua capacità di unire delicatezza e intensità, mostrando già una maturità sorprendente per la sua età.

Sul palco delle audition sceglie di interpretare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, accompagnandosi al pianoforte. Una performance costruita su un crescendo emotivo che restituisce un profilo artistico molto più maturo della sua età anagrafica. Il pubblico si alza in piedi e la giuria gli assegna quattro sì unanimi.

Il suo percorso prosegue settimana dopo settimana alternando brani degli One Direction a quelli di Blanco, senza trascurare i grandi cantautori italiani da lui tanto amati. Esce dal programma giovedì 27 novembre, in semifinale, dopo aver presentato il suo inedito.

L’inedito: Tatuaggi

Tatuaggi (Warner Records/Warner Music Italy) è una lettera mai spedita che invece di finire su un foglio si imprime sulla pelle.

Il brano mette al centro la voce e la vulnerabilità dell’artista, sospeso tra pop cantautorale e un accenno pop rock che amplifica la tensione emotiva del testo. È scritto dallo stesso TOMASI (all’età di 14 anni in venti minuti, come da lui dichiarato) e prodotto insieme a Valerio Carboni e Carlo Rizioli.

Dopo l’eliminazione, vissuta lontano dal palco perché minorenne (“Avrei voluto dirlo sul palco: grazie […] Il nostro talento vive grazie al vostro amore“), TOMASI mostra una lucidità rara per i suoi 17 anni: “Mi sento cresciuto in tutto. Non avevo capito quanto un’esperienza così potesse completarti. Adesso mi sento più pronto a mostrare davvero chi sono“.

Ma è abbastanza cresciuto da puntare già al palco di Sanremo?

TOMASI è tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025. Una scelta coraggiosa… o azzardata?

Il suo nome è comparso nella lista di quasi 450 iscritti ad Area Sanremo 2025, il percorso che garantirà due posti certi tra le quattro Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Le audizioni si terranno dal 5 all’11 dicembre.

TOMASI ha 17 anni. Esce da un programma televisivo che offre una visibilità enorme e che richiede un dispendio emotivo e mentale elevato. Trovarsi, pochi giorni dopo, catapultato dentro un’altra competizione come Area Sanremo significa non avere una vera zona di decompressione.

Rispettiamo la scelta del team, ma non possiamo ignorare il rischio: serve tempo per costruire un progetto, definire identità, metabolizzare un’esperienza forte come X Factor.

In ogni caso, tra i tanti nomi noti iscritti quest’anno (vedi qui), si aggiunge quindi anche TOMASI: un altro volto proveniente da un talent e un altro nome legato a una major discografica, in questo caso Warner Music. Un’iscrizione che accende ancora di più i riflettori su un’Area Sanremo già affollatissima.

Il talento c’è, la voce anche. L’esposizione mediatica, dopo X Factor, è al massimo. Ma il tempo, soprattutto a 17 anni, è una variabile fondamentale. E se c’è una speranza, è che questa corsa verso Sanremo non diventi un boomerang, ma un tassello che – con i giusti tempi – aiuti TOMASI a costruire una carriera solida e non un fuoco di paglia.

Purtroppo i casi di tanti ragazzi passati da un talent a cui non si è lasciato il giusto tempo per capirsi in quanto artisti e studiare — vedi Lorenzo Fragola, per esempio — dimostrano che siamo di fronte a una possibile roulette russa.

Il timore è che il “tutto e subito”, già fatale per molti ex talent, possa diventare un peso per un ragazzo che meriterebbe invece una crescita più graduale e protetta.

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026 2

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026: l’elenco dei cantanti in gara svelato al TG1
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 3

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 4

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 5

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo 2026 il cast e le partecipazioni 7

Cast Sanremo 2026 tra dieci debutti e ritorni. Ripercorriamo le partecipazioni dei cantanti in gara
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 9

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 10

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche

Cerca su A.M.I.