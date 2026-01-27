Taratata torna in tv con Paolo Bonolis: due serate evento con 12 big della musica italiana

Come anticipato nelle scorse settimane (vedi qui) Taratata, storico formato musicale, torna con una nuova edizione e lo fa su Canale 5 con due serate di musica dal vivo guidate da Paolo Bonolis.

Lo show sarà registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo e trasmesso prossimante in prima serata..

Taratata – Al centro della musica: due date a Bergamo, poi la tv

L’appuntamento è doppio: domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. Due serate costruite attorno a un palco centrale, pensato per far succedere cose (duetti, incroci, racconti) invece di limitarsi alla classica sfilata di hit.

Il format, nato come simbolo di qualità musicale e libertà artistica, viene riproposto in una versione “arena” che punta a tenere insieme spettacolo e sostanza: performance dal vivo, interazioni tra artisti e pubblico, e quella sensazione da “festa della musica” sempre più rara da vedere in tv.

