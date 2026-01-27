27 Gennaio 2026
Taratata torna in tv con Paolo Bonolis: due serate evento con 12 big della musica italiana

Due date alla ChorusLife Arena, poi la prima serata su Canale 5.

Come anticipato nelle scorse settimane (vedi qui) Taratata, storico formato musicale, torna con una nuova edizione e lo fa su Canale 5 con due serate di musica dal vivo guidate da Paolo Bonolis.

Lo show sarà registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo e trasmesso prossimante in prima serata..

Taratata – Al centro della musica: due date a Bergamo, poi la tv

L’appuntamento è doppio: domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. Due serate costruite attorno a un palco centrale, pensato per far succedere cose (duetti, incroci, racconti) invece di limitarsi alla classica sfilata di hit.

Il format, nato come simbolo di qualità musicale e libertà artistica, viene riproposto in una versione “arena” che punta a tenere insieme spettacolo e sostanza: performance dal vivo, interazioni tra artisti e pubblico, e quella sensazione da “festa della musica” sempre più rara da vedere in tv.

Per scoprire i 12 big che animeranno il doppio appuntamento cliccate in basso su continua.

