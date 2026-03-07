7 Marzo 2026
7 Marzo 2026

Tutti i successi di Olly nella scaletta dei concerti 2026 del Tutta Vita Tour

Le canzoni dei concerti del Tutta Vita Tour nei palazzetti italiani.

Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026
Scaletta Olly concerto 2026. Il cantautore genovese torna live con il Tutta Vita Tour 2025 – 2026 e cresce l’attesa tra i fan per scoprire quali canzoni porterà sul palco nei palazzetti italiani.

Il tour riparte con le nuove date nei principali palazzetti italiani dopo il successo delle prime tappe del 2025 e dell’album Tutta Vita (SEMPRE). Tutti gli appuntamenti del tour hanno registrato il tutto esaurito, confermando il forte legame tra Olly e il suo pubblico.

Ma quale sarà la scaletta dei concerti di Olly nel 2026? Di seguito le canzoni che potrebbero essere presenti nello show del Tutta Vita Tour.

Scaletta Olly concerto 2026 del Tutta Vita Tour

La scaletta ufficiale dei concerti di Olly per il Tutta Vita Tour 2026 verrà aggiornata dopo le prime date del tour nei palazzetti italiani.

Di seguito le canzoni che potrebbero essere presenti nello show sulla base dei brani più amati dal pubblico e delle esibizioni live degli ultimi mesi.

  • Polvere
  • Per due come noi
  • Devastante
  • Questa domenica
  • Scarabocchi
  • Quei ricordi là
  • La lavatrice si è rotta
  • L’anima balla
  • Depresso fortunato
  • Ho voglia di te
  • Scarpe
  • A squarciagola
  • Meno male che c’è il mare

Scaletta in aggiornamento dopo il concerto.

Tutta Vita Tour 2026: le date nei palazzetti

Il Tutta Vita Tour, organizzato da Magellano Concerti, ha registrato il tutto esaurito in tempi record. Dopo le prime sette date sold out dell’autunno 2025, il tour prosegue nel 2026 con tredici concerti nei principali palazzetti italiani.

  • 7 marzo 2026 – Jesolo – Palazzo del Turismo – SOLD OUT
  • 8 marzo 2026 – Jesolo – Palazzo del Turismo – SOLD OUT
  • 10 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
  • 11 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum – SOLD OUT
  • 13 marzo 2026 – Pesaro – Vitrifrigo Arena – SOLD OUT
  • 16 marzo 2026 – Bologna – Unipol Arena – SOLD OUT
  • 18 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena – SOLD OUT
  • 20 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum – SOLD OUT
  • 22 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena – SOLD OUT
  • 25 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT
  • 26 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT
  • 28 marzo 2026 – Eboli – Palasele – SOLD OUT
  • 30 marzo 2026 – Bari – Palaflorio – SOLD OUT

Il gran finale del tour

Al termine della tournée nei palazzetti, Olly porterà lo spettacolo anche negli eventi speciali dell’estate con Il Gran Finale.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i tre concerti allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, città natale dell’artista, che tornerà ad ospitare la musica dal vivo dopo oltre vent’anni dall’ultimo concerto tenuto nella venue.

  • 18 giugno 2026 – Genova – Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 20 giugno 2026 – Genova – Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 21 giugno 2026 – Genova – Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT
  • 30 giugno 2026 – Roma – Rock in Roma – SOLD OUT
  • 3 luglio 2026 – Caserta – Reggia di Caserta

Il successo dell’album Tutta Vita

I concerti del tour sono l’occasione per portare dal vivo i brani di Tutta Vita (SEMPRE), nuova edizione dell’album pubblicato da Olly e prodotto da JULI.

Il progetto è stato uno degli album più ascoltati dell’anno e ha contribuito a consolidare il successo del cantautore genovese nella scena pop italiana.

Nel corso dell’ultimo anno i live hanno rafforzato il rapporto con il pubblico, trasformando i concerti in veri momenti di condivisione tra artista e fan.

La scaletta completa dei concerti del Tutta Vita Tour 2026 verrà aggiornata non appena disponibili le prime setlist ufficiali.

Foto di Comunicarlo

 

