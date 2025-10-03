3 Ottobre 2025
Redazione
Classifiche di vendita
Classifiche FIMI 40: Olly con “Tutta vita (sempre)” torna primo ovunque e piazza 17 brani in Top 100

Ottimo debutti per Rondodasosa, The Zen Circus e Tropico

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 40/2025.

Settimana densa di nuove entrate la 40esima del 2025. Si parte con Olly che, grazie alla Extended version del suo album, torna in vetta alla classifica. Debutto in Top 5 per i nuovi dischi di Rondodasosa e The Zen Circus.

Ottimo ingresso anche per Soli e diperati nel mare meraviglioso, nuovo disco di Tropico.

Malissimo per gli album internazionali con Vie di Doja Cat che entra alla 48, Saving Grace di Robert Plant alla 76 e il nuovo di Mariah Carey, Here for It All, alla #77. Effetto dello streaming visto che questi album sono presenti nella Top 10 del fisico.

Classifica FIMI album: settimana 40/2025

  1. Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (+1)
  2. Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (–1)
  3. Mattia – Rondodasosa – Warner Music (NEW)
  4. Il male – The Zen Circus – Carosello Records/Sony Music (NEW)
  5. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (=)
  6. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (+2)
  7. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (=)
  8. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (–2)
  9. Locura – Lazza – Island/Universal (=)
  10. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (=)
  11. La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches (=)
  12. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (+2)
  13. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (+3)
  14. Non so chi ha creato il mondo… (Deluxe) – Alfa – Artist First (–2)
  15. Soli e disperati nel mare meraviglioso – Tropico – Island/Universal Music (NEW)
  16. Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (–3)
  17. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (–2)
  18. Dopamina – Sick Luke – Carosello Records/Sony Music (–13)
  19. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (=)
  20. Persona – Marracash – Island/Universal Music (=)

