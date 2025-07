Il Male: il ritorno discografico dei The Zen Circus prima del tour

Un ritorno atteso da fan e addetti ai lavori: The Zen Circus annunciano l’uscita del nuovo disco Il Male, in arrivo il 26 settembre per Carosello Records.

Con oltre 20 anni di carriera e 12 album all’attivo, The Zen Circus rappresentano una delle realtà più longeve e credibili del panorama indie-rock italiano. Nel loro percorso hanno collaborato con Luca Carboni, Brunori Sas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde e Claudio Santamaria. Nel 2019 hanno partecipato al Festival di Sanremo con L’amore è una dittatura. Dopo una pausa di due anni dedicata ai progetti solisti, nel 2025 la band è tornata con Carosello Records e un nuovo singolo che anticipa un album dal forte impatto critico e sonoro.

Il Male è il nuovo album dei The Zen Circus

Dopo aver rotto il silenzio con il singolo È solo un momento, Appino, Karim e Ufo tornano con un progetto discografico che, già dal titolo, promette di affrontare tematiche forti. Il nuovo album Il Male sarà disponibile in formato fisico dal 26 settembre, mentre la versione digitale arriverà in anteprima su tutte le piattaforme a partire dalle ore 18:00 del giorno precedente.

L’annuncio è stato accompagnato da una singolare televendita ironica, diffusa sui social della band, che include un numero di telefono da chiamare per ricevere sorprese e anticipazioni: +39 02 401 365 89.

Così raccontano i The Zen Circus: “Il Male è ovunque. Ma cosa è? Il dolore fisico, una malattia? Cattiveria gratuita? […] Raccontate utilizzando quella urgenza espressiva che da un po’ di tempo avevamo abbandonato: sala prove, chitarra, basso, batteria e rabbia”.

Formati disponibili

L’album sarà disponibile in diverse edizioni, anche da collezione:

Vinile 33 giri (cover rosa con gadget speciale)

Vinile 33 giri edizione limitata (bicolor nero/rosa, cover alternativa)

Vinile 33 giri autografato (bicolor nero/rosa, cover alternativa)

CD standard

CD autografato

Il tour dei The Zen Circus 2025

Il ritorno discografico sarà accompagnato da un tour nei club organizzato da Locusta, con dieci date in tutta Italia:

28 novembre – Padova @ Hall

3 dicembre – Milano @ Alcatraz

4 dicembre – Torino @ OGR

5 dicembre – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara

11 dicembre – Roma @ Atlantico

12 dicembre – Bologna @ Estragon

26 dicembre – Molfetta (BA) @ Eremo

27 dicembre – Senigallia (AN) @ Mamamia

28 dicembre – Napoli @ Duel

29 dicembre – Perugia @ Urban

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI