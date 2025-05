The Zen Circus tornano a sorpresa con “È Solo Un Momento”

The Zen Circus, È Solo Un Momento: significato del testo del nuovo singolo

A distanza di due anni, dopo aver sviluppato i rispettivi progetti solisti, Andrea Appino, Karin Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli (The Zen Circus) tornano con nuova musica e presentano a sorpresa È Solo Un Momento, il primo singolo in uscita per Carosello Records.

Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Mòndeis, che cattura la potenza esplosiva della band e il grande affiatamento con i fan, coinvolti a centinaia per ricreare la magia dei loro concerti, tra slow motion carichi di emozione e l’immagine surreale di Appino che viene tatuato tra la folla.

The Zen Circus, “È Solo Un Momento”: significato e testo del brano

Dalla forte impronta rock, È Solo Un Momento ha un messaggio chiaro e profondo. Di fatto, si tratta di una canzone “dedicata a chi, almeno una volta nella vita, si è detto: ‘Stai tranquillo, è solo un momento’. Che poi duri davvero un istante o tutta l’eternità non è importante. Lo è, invece, sapersi abbracciare da soli, perché solo così si diventa bravi a farlo anche con gli altri“.

TESTO DEL BRANO

Credo che sia il momento

Di urlarmi in faccia

Quello che mi tengo dentro

E non c’è ritorno dalla verità

Come non si torna più dall’aldilà

Che cosa sei adesso?

Sei quello che volevi

Hai tutto quanto

Eppure sempre, come ieri

Ti senti solo

Quasi ogni notte

Stringi il cuscino

E ti ripeti ormai da tempo

È solo un momento

È solo un momento

Ti sei ferito

Ma non sei mai guarito

Sei tua madre

Sei tuo padre

Non c’è scampo

Sei la fame

Sei il rimpianto

Sei il lato oscuro

Sei l’ingiustizia e la rabbia

L’incoеrenza, la bellezza е la violenza

I miei vent’anni sono volati

Mentre sussurravo al vento

È solo un momento

È solo un momento

È solo un momento

È solo un momento

È solo un momento

È solo un momento

THE ZEN CIRCUS: LE DATE DEL TOUR

28 novembre – Hall, Padova

3 dicembre – Alcatraz, Milano

4 dicembre – OGR Torino, Torino

5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

11 dicembre – Atlantico, Roma

12 dicembre – Estragon, Bologna

26 dicembre – Eremo, Molfetta

27 dicembre – Mamamia, Senigallia (AN)

28 dicembre – Duel, Napoli

29 dicembre – Urban, Perugia

