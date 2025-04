The Zen Circus tornano in tour: dieci date e una nuova casa discografica

The Zen Circus tour 2025 – la band firma con Carosello Records e annuncia dieci nuove date live dopo una lunga pausa dalle scene. Una tournée prodotta da Locusta che riporta sul palco una delle realtà più iconiche della scena indipendente italiana.

The Zen Circus tour 2025: dieci date per il grande ritorno

Sono passati più di due anni dall’ultimo concerto dei The Zen Circus, ma il silenzio è finalmente rotto. Il trio pisano formato da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli torna ufficialmente in pista con un tour nazionale che attraverserà l’Italia tra novembre e dicembre 2025.

L’annuncio del The Zen Circus tour 2025 coincide con un altro passo importante nella storia della band: l’ingresso in Carosello Records, nuova casa discografica del progetto. Un segnale forte di ripartenza per un gruppo che ha fatto della coerenza e dell’energia live i propri marchi di fabbrica.

Le date del tour

Ecco le tappe confermate del tour, organizzato da Locusta:

28 novembre – The Zen Circus – Hall (Padova)

– Hall (Padova) 3 dicembre – The Zen Circus – Alcatraz (Milano)

– Alcatraz (Milano) 4 dicembre – The Zen Circus – OGR Torino (Torino)

– OGR Torino (Torino) 5 dicembre – The Zen Circus – Teatro Cartiere Carrara (Firenze)

– Teatro Cartiere Carrara (Firenze) 11 dicembre – The Zen Circus – Atlantico (Roma)

– Atlantico (Roma) 12 dicembre – The Zen Circus – Estragon (Bologna)

– Estragon (Bologna) 26 dicembre – The Zen Circus – Eremo (Molfetta, BA)

– Eremo (Molfetta, BA) 27 dicembre – The Zen Circus – Mamamia (Senigallia, AN)

– Mamamia (Senigallia, AN) 28 dicembre – The Zen Circus – Duel (Napoli)

– Duel (Napoli) 29 dicembre – The Zen Circus – Urban (Perugia)

Chi sono i The Zen Circus

Con dodici album all’attivo e una carriera che supera i vent’anni, i The Zen Circus sono una delle rock band più longeve e influenti della scena indipendente italiana. Nati a Pisa e riconosciuti per la loro capacità di mescolare ironia, introspezione e critica sociale in uno stile autentico e diretto, Appino, Qqru e Ufo hanno segnato intere generazioni di ascoltatori.

Negli anni hanno collaborato con artisti come Luca Carboni, Brunori Sas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Emma Nolde e persino l’attore Claudio Santamaria. Nel 2019 hanno calcato il palco del Festival di Sanremo con il brano L’amore è una dittatura.

Il ritorno dal vivo del 2025 arriva dopo una pausa dedicata ai progetti solisti dei tre membri.