Modà tour estate 2026: date, biglietti e Bianca Atzei special guest

Annunciato il ritorno live dei Modà per l’estate 2026: calendario completo, prevendite e Bianca Atzei sul palco.

Il ritorno live dei MODÀ prende forma. L’estate 2026 segna una nuova partenza per la band milanese, pronta a tornare sul palco con una serie di concerti tra giugno e luglio in alcune delle principali location italiane. L’annuncio arriva in contemporanea all’uscita del nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo, realizzato insieme a Bianca Atzei. Il brano è da oggi disponibile in radio, in digitale e accompagnato dal video ufficiale.

Modà tour estate 2026: il ritorno sul palco

Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il tour prenderà il via il 20 giugno 2026 con la data zero al Parco della Pace di Servigliano, per poi proseguire tra grandi arene e spazi all’aperto. Un percorso che conferma la centralità del live nella storia dei MODÀ, da sempre uno dei momenti più rappresentativi del loro rapporto con il pubblico.

Tra le tappe annunciate figurano la Reggia di Caserta, l’Allianz Stadium di Torino, la Fiera del Levante di Bari, il Teatro al Castello di Roccella Jonica e il Velodromo di Palermo, per un calendario che si snoda lungo tutta l’estate.

Il calendario completo delle date

  • 20 giugno 2026 – Servigliano (FM), Parco della Pace (data zero)
  • 25 giugno 2026 – Caserta, Reggia di Caserta
  • 30 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
  • 10 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante
  • 22 luglio 2026 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
  • 24 luglio 2026 – Palermo, Velodromo

I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati arriveranno a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 24 dicembre.

