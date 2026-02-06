Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri

Testo e significato di BASTA, il nuovo brano pubblicato a sorpresa da Ghali, già spoilerato lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live.
Nella notte Ghali ha caricato BASTA senza preavviso, senza una copertina “classica”, lasciando davanti a tutto la traccia e il suo impatto immediato. Un’uscita che sembra arrivare di scatto, come un gesto, più che come una release “costruita”.
GHALI BASTA – SIGNIFICATO DEL BRANO
BASTA è una parola sola che regge tutto il pezzo. Ghali la usa come martello ritmico e come linea emotiva, ripetuta fino a diventare mantra, poi grido, poi interruzione. Non è una frase spiegata: è un limite messo sul tavolo, un punto di rottura detto in faccia, senza giri larghi.
Il brano scorre come un flusso continuo, serrato, con la sensazione di un pensiero che corre più veloce della possibilità di “metterlo in ordine”. In questa scrittura, la ripetizione non è un trucco: è saturazione. È il segnale che il linguaggio, a un certo punto, non contiene più quello che sta succedendo — resta solo la parola più netta, la più semplice, la più definitiva.
Anche l’assenza della cover si lega a questa urgenza: niente cornice, niente estetica che prepara, solo il messaggio in primo piano. BASTA arriva così, come una reazione che non aspetta il momento giusto.
Testo di “BASTA”
Basta, basta
Free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Mayback, nella sabbia sono in panne
Su di me so che tu ne dici tante
Mio fratello mi ha sparato sulle gambe
Ecco dove vanno i miei soldi delle tasse (Basta)
Tunnel vision, Lady Diana
Sono il tuo Alejandro come Lady Gaga
Do tutto a mia mamma, Achraf Hakimi
Basta, basta
Free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Hall of fame è la mia residenza, okay
Il mio Rolex è presidencial, okay
Mi muovo come un presidente
A scuola stavo nell’uﬃcio del preside
Non mi sono mai piaciute le regole
Gucci come un arabo ricco
Sei impazzito?
Gucci come un arabo ricco
Qui non posso fumare, qui dove c’è scritto?
Fare sto roba per me è un esercizio
Come portarla al museo egizio
Sono da solo ma sembro un esercito
Basta, basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
(Ho detto)
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta