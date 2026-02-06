Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri

Testo e significato di BASTA, il nuovo brano pubblicato a sorpresa da Ghali, già spoilerato lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live.

Nella notte Ghali ha caricato BASTA senza preavviso, senza una copertina “classica”, lasciando davanti a tutto la traccia e il suo impatto immediato. Un’uscita che sembra arrivare di scatto, come un gesto, più che come una release “costruita”.

GHALI BASTA – SIGNIFICATO DEL BRANO

BASTA è una parola sola che regge tutto il pezzo. Ghali la usa come martello ritmico e come linea emotiva, ripetuta fino a diventare mantra, poi grido, poi interruzione. Non è una frase spiegata: è un limite messo sul tavolo, un punto di rottura detto in faccia, senza giri larghi.

Il brano scorre come un flusso continuo, serrato, con la sensazione di un pensiero che corre più veloce della possibilità di “metterlo in ordine”. In questa scrittura, la ripetizione non è un trucco: è saturazione. È il segnale che il linguaggio, a un certo punto, non contiene più quello che sta succedendo — resta solo la parola più netta, la più semplice, la più definitiva.

Anche l’assenza della cover si lega a questa urgenza: niente cornice, niente estetica che prepara, solo il messaggio in primo piano. BASTA arriva così, come una reazione che non aspetta il momento giusto.

Testo di “BASTA”

Basta, basta

Free tutti i maranza

Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca

Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Mayback, nella sabbia sono in panne

Su di me so che tu ne dici tante

Mio fratello mi ha sparato sulle gambe

Ecco dove vanno i miei soldi delle tasse (Basta)

Tunnel vision, Lady Diana

Sono il tuo Alejandro come Lady Gaga

Do tutto a mia mamma, Achraf Hakimi

Basta, basta

Free tutti i maranza

Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca

Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta

Hall of fame è la mia residenza, okay

Il mio Rolex è presidencial, okay

Mi muovo come un presidente

A scuola stavo nell’uﬃcio del preside

Non mi sono mai piaciute le regole

Gucci come un arabo ricco

Sei impazzito?

Gucci come un arabo ricco

Qui non posso fumare, qui dove c’è scritto?

Fare sto roba per me è un esercizio

Come portarla al museo egizio

Sono da solo ma sembro un esercito

Basta, basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

(Ho detto)

Basta

Ra-pa-pa-pa-pa-pa

Basta