6 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
6 Febbraio 2026

Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri

Una parola ripetuta come rottura e presa di posizione.

News di All Music Italia
Ghali in foto recente legata all’uscita di “BASTA”
Condividi su:

Testo e significato di BASTA, il nuovo brano pubblicato a sorpresa da Ghali, già spoilerato lo scorso settembre al Gran Teatro di Fiera Milano Live.

Nella notte Ghali ha caricato BASTA senza preavviso, senza una copertina “classica”, lasciando davanti a tutto la traccia e il suo impatto immediato. Un’uscita che sembra arrivare di scatto, come un gesto, più che come una release “costruita”.

GHALI BASTA – SIGNIFICATO DEL BRANO

BASTA è una parola sola che regge tutto il pezzo. Ghali la usa come martello ritmico e come linea emotiva, ripetuta fino a diventare mantra, poi grido, poi interruzione. Non è una frase spiegata: è un limite messo sul tavolo, un punto di rottura detto in faccia, senza giri larghi.

Il brano scorre come un flusso continuo, serrato, con la sensazione di un pensiero che corre più veloce della possibilità di “metterlo in ordine”. In questa scrittura, la ripetizione non è un trucco: è saturazione. È il segnale che il linguaggio, a un certo punto, non contiene più quello che sta succedendo — resta solo la parola più netta, la più semplice, la più definitiva.

Anche l’assenza della cover si lega a questa urgenza: niente cornice, niente estetica che prepara, solo il messaggio in primo piano. BASTA arriva così, come una reazione che non aspetta il momento giusto.

Testo di “BASTA”

Basta, basta
Free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta

Mayback, nella sabbia sono in panne
Su di me so che tu ne dici tante
Mio fratello mi ha sparato sulle gambe
Ecco dove vanno i miei soldi delle tasse (Basta)

Tunnel vision, Lady Diana
Sono il tuo Alejandro come Lady Gaga
Do tutto a mia mamma, Achraf Hakimi

Basta, basta
Free tutti i maranza
Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca
Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta

Hall of fame è la mia residenza, okay
Il mio Rolex è presidencial, okay
Mi muovo come un presidente
A scuola stavo nell’uﬃcio del preside
Non mi sono mai piaciute le regole
Gucci come un arabo ricco
Sei impazzito?
Gucci come un arabo ricco
Qui non posso fumare, qui dove c’è scritto?
Fare sto roba per me è un esercizio
Come portarla al museo egizio
Sono da solo ma sembro un esercito

Basta, basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
(Ho detto)
Basta
Ra-pa-pa-pa-pa-pa
Basta

 

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 2

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Le pagelle ai nuovi singoli italiani del 6 febbraio 2026 4

Pagelle nuovi singoli 6 febbraio: Laura Pausini, Chiara Galiazzo, Federica Carta, Roshelle... venerdì incredibile per le nostre artiste
Laura Pausini per Io canto 2 5

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 7

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 8

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 9

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.