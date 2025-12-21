21 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
21 Dicembre 2025

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l’emozione ha finalmente la voce di Valentina

Nella puntata con ospiti Arisa e Jacopo Sol, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre
Amici 25: le pagelle della tredicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 21 dicembre 2025.

Nella puntata con ospite musicale Jacopo Sol, che ha presentato il nuovo singolo Gran Finale, Gard ha vinto la sfida contro Rodrigo, esibendosi sulle note del suo primo inedito, Inferno.

Flavia, invece, ha dovuto riconsegnare la propria maglia alla sua coach, Anna Pettinelli, che ha deciso di sospendergliela perché l’allieva continua ad essere – a suo parere – troppo insicura e inespressiva. Inoltre, la “prof” di canto ha sottolineato che in Flavia c’è un qualcosa che non la convince fino in fondo.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 21 dicembre

Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stata Arisa, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Angelo Madonia e Garrison Rochelle.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Alex balla Rock This Party (Everybody Dance Now) di Bob Sinclair
  • Michele canta With or Without You degli U2
  • Emiliano balla Cry Me A River di Michael Bublé
  • Caterina canta Rimmel di Francesco De Gregori
  • Giorgia balla The Dead Dance di Andrew Watt e Lady Gaga
  • Lorenzo canta New Shoes di Paolo Nutini
  • Alessio balla Promises di Calvis Harris e Sam Smith
  • Elena canta L’Appuntamento di Ornella Vanoni
  • Maria Rosaria balla A Woman’s Worth di Alicia Keys
  • Valentina canta Mi Manchi Negli Occhi di Tricarico
  • Pierpaolo balla Proteggiti Da Me di Marco Mengoni
  • Angie canta What’s Up? di 4 Non Blondes
  • Paola balla Cose Stupide di Alessandra Amoroso
  • Opi canta Niente Panico di Ghali
  • Anna balla drivers licence di Olivia Rodrigo
  • Riccardo canta Careless Whisper di George Michael
  • Plasma canta Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato

Arisa ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA ARISA

    1. Michele 
    2. Valentina 
    3. Angie, Caterina ed Elena
    4. Plasma
    5. Lorenzo
    6. Opi
    7. Riccardo (va in sfida)

Riccardo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Lorenzo e Opi, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANGELO MADONIA E GARRISON ROCHELLE

  1. Emiliano
  2. Pierpaolo
  3. Alex
  4. Paola
  5. Maria Rosaria
  6. Alessio
  7. Giorgia
  8. Anna (va in sfida)

Anna non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessia e Giorgia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

Jacopo Sol ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della tredicesima puntata di Amici 2025.

Cerca su A.M.I.