Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l’emozione ha finalmente la voce di Valentina

Amici 25: le pagelle della tredicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 21 dicembre 2025.

Nella puntata con ospite musicale Jacopo Sol, che ha presentato il nuovo singolo Gran Finale, Gard ha vinto la sfida contro Rodrigo, esibendosi sulle note del suo primo inedito, Inferno.

Flavia, invece, ha dovuto riconsegnare la propria maglia alla sua coach, Anna Pettinelli, che ha deciso di sospendergliela perché l’allieva continua ad essere – a suo parere – troppo insicura e inespressiva. Inoltre, la “prof” di canto ha sottolineato che in Flavia c’è un qualcosa che non la convince fino in fondo.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 21 dicembre

Durante la tredicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stata Arisa, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Angelo Madonia e Garrison Rochelle.

Alex balla Rock This Party (Everybody Dance Now) di Bob Sinclair

balla di Michele canta With or Without You degli U2

canta degli Emiliano balla Cry Me A River di Michael Bublé

balla di Caterina canta Rimmel di Francesco De Gregori

canta di Giorgia balla The Dead Dance di Andrew Watt e Lady Gaga

balla di Lorenzo canta New Shoes di Paolo Nutini

canta di Alessio balla Promises di Calvis Harris e Sam Smith

balla di Elena canta L’Appuntamento di Ornella Vanoni

canta di Maria Rosaria balla A Woman’s Worth di Alicia Keys

balla di Valentina canta Mi Manchi Negli Occhi di Tricarico

canta di Pierpaolo balla Proteggiti Da Me di Marco Mengoni

balla di Angie canta What’s Up? di 4 Non Blondes

canta di Paola balla Cose Stupide di Alessandra Amoroso

balla di Opi canta Niente Panico di Ghali

canta di Anna balla drivers licence di Olivia Rodrigo

balla di Riccardo canta Careless Whisper di George Michael

canta di Plasma canta Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato

GARA CANTO GIUDICATA DA ARISA

Michele Valentina Angie, Caterina ed Elena Plasma Lorenzo Opi Riccardo (va in sfida)

Riccardo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Lorenzo e Opi, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

GARA BALLO GIUDICATA DA ANGELO MADONIA E GARRISON ROCHELLE

Emiliano Pierpaolo Alex Paola Maria Rosaria Alessio Giorgia Anna (va in sfida)

Anna non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessia e Giorgia, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

