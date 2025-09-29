Amici 25, Gabriele Gard ci porta nel suo “Inferno” ed entra nel team Pettinelli

Amici 25, Gabriele Gard: significato del testo dell’inedito Inferno.

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, Gabriele Gard (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha ottenuto un banco all’interno della scuola, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Il suo inedito, Inferno, ha infatti convinto Anna Pettinelli e questo è stato sufficiente per entrare a far parte della nuova classe del talent show di Maria De Filippi.

AMICI 25, GABRIELE GARD: SIGNIFICATO E TESTO DI “INFERNO”

Con un tono crudo e diretto, il brano racconta ciò che resta dopo una rottura: rabbia e amarezza. Il protagonista non riesce infatti a far finta di niente: la notte è lunga, il letto è vuoto e il ricordo di ciò è stato diventa opprimente. Così, accusa l’altra persona di piangere “finte lacrime” e di complicare tutto ma, allo stesso tempo, ammette di avere i suoi “guai” e le sue contraddizioni.

IL TESTO DEL BRANO

Non mi dire che stai bene

Oh no

Mi hai lasciato sul mio letto

Solo

Che tristezza però

Ho spaccato le mie nocche in camera

L’unico ricordo è un cinema

Quanto è stato inutile

Sto pezzo di vita

Ho i sensi di colpa

Per una str**za che

Piange finte lacrime

Pure l’inferno

Sembra stupendo

Se sono solo

Senza di te

Tu mi vuoi

È questo il problema

Ma ho i miei guai

Non fare la scema con me

Rendi tutto difficile

Ho i sensi di colpa

Per una str**za che

Piange finte lacrime

Pure l’inferno

Sembra stupendo

Se sono solo

Senza di te

