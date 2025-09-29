Amici 25, Gabriele Gard ci porta nel suo “Inferno” ed entra nel team Pettinelli

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.
Amici 25, Gabriele Gard: significato del testo dell’inedito Inferno.
Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, Gabriele Gard (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha ottenuto un banco all’interno della scuola, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.
Il suo inedito, Inferno, ha infatti convinto Anna Pettinelli e questo è stato sufficiente per entrare a far parte della nuova classe del talent show di Maria De Filippi.
AMICI 25, GABRIELE GARD: SIGNIFICATO E TESTO DI “INFERNO”
Con un tono crudo e diretto, il brano racconta ciò che resta dopo una rottura: rabbia e amarezza. Il protagonista non riesce infatti a far finta di niente: la notte è lunga, il letto è vuoto e il ricordo di ciò è stato diventa opprimente. Così, accusa l’altra persona di piangere “finte lacrime” e di complicare tutto ma, allo stesso tempo, ammette di avere i suoi “guai” e le sue contraddizioni.
IL TESTO DEL BRANO
Non mi dire che stai bene
Oh no
Mi hai lasciato sul mio letto
Solo
Che tristezza però
Ho spaccato le mie nocche in camera
L’unico ricordo è un cinema
Quanto è stato inutile
Sto pezzo di vita
Ho i sensi di colpa
Per una str**za che
Piange finte lacrime
Pure l’inferno
Sembra stupendo
Se sono solo
Senza di te
Tu mi vuoi
È questo il problema
Ma ho i miei guai
Non fare la scema con me
Rendi tutto difficile
Ho i sensi di colpa
Per una str**za che
Piange finte lacrime
Pure l’inferno
Sembra stupendo
Se sono solo
Senza di te
