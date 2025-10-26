26 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Amici
Condividi su:
26 Ottobre 2025

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l’inedito “Poco poco”

Dopo una sfida vinta con Frasa, la cantautrice sardo-milanese entra nella scuola

Amici di All Music Italia
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito
Condividi su:

Domenica 26 ottobre, dopo una sfida vinta contro Frasa, Angie è entrata ufficialmente a far parte della scuola di Amici 25, convincendo grazie a un brano inedito, Poco poco, di cui vi riportiamo testo e significato. Ripercorriamo la storia musicale di questa giovane artista, dal primo palco di Ti lascio una canzone fino a Sanremo Giovani.

Chi è Angie, la nuova cantante di Amici 25

Il suo vero nome è Angelica Paola Ibba, ma tutti la conoscono come Angie. Classe 2001, è originaria della Sardegna ma vive a Milano, dove si è trasferita per inseguire la sua carriera musicale. «Mi mancano la mia famiglia e la mia terra», ha raccontato spesso sui social, dove è seguitissima e molto attiva.

La passione per la musica nasce presto: a soli nove anni entra nel cast della quarta edizione di Ti lascio una canzone. Dopo gli studi di canto moderno presso l’accademia VMS Italia di Loretta Martinez, Angie inizia a costruirsi un percorso da cantautrice, raccontando la propria musica direttamente su TikTok e Instagram, dove oggi conta una community di oltre 200.000 follower.

Dagli esordi a Sanremo Giovani

Seguita dalla manager Crista Pavan, il debutto discografico arriva nel 2022 con Scema, scritta insieme a Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, che ne cura anche la produzione. Nello stesso anno pubblica con ADA Music Italy l’EP Per te, una raccolta di cinque brani che raccontano il suo primo anno da artista indipendente.

Nel 2023 Angie si fa notare grazie al singolo Frasi mai dette, diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni. Il brano, scritto con Steve Tarta, l’ha portata fino al debutto con una major: nel 2024 entra infatti nel roster di EMI Records Italy (Universal Music) pubblicando Vent’anni.

Nel novembre 2024 partecipa a Sanremo Giovani con il brano Scorpione, un pezzo introspettivo che racconta una relazione tossica e irrisolta. La canzone la consacra tra le nuove voci più interessanti della scena pop femminile italiana.

Angie è fidanzata da diversi anni con il cantautore Saturno, anche lui passato, senza riuscire ad entrare nella scuola, per le sfide di Amici.

Angie nella scuola di Amici 25

Nel pomeriggio del 26 ottobre, Angie conquista il banco della scuola di Amici dopo una sfida contro Frasa, grazie a un inedito, Poco poco, e ad una cover, eseguita al piano, di Falling in love. La sua voce limpida e riconoscibile, insieme a una scrittura diretta e contemporanea, hanno fatto centro.

TESTO E SIGNIFICATO dell’INEDITO poco poco

Poco poco racconta la fine di un amore sbilanciato: lei dà tutto, lui ormai ama “poco poco”. Angie mette in musica la consapevolezza di non essere più scelta, trasformando il dolore in un addio lucido e amaro.

Dedicami una canzone
Una lenta, una d’amore
Voglio sentire il cuore che batte
E le tue mani sudate
Sciogli quel nodo alla gola
Credi che non ho capito ancora
Che la musica suona
Ma tu pensi ad un’altra persona
E non lo merito
Se l’amore ha un prezzo tu sei in debito
Mi credi così stupida, dai dimmelo
Da quanto tempo per lei ti nascondi
Guarda che l’ho già capito che

Poco poco
Tu mi ami poco poco
Tu mi baci poco poco
Io ti lascio a poco a poco
Un addio memorabile
Un veleno incurabile
Ti chiedevo poco poco
Ma tu mi amavi poco poco

E non lo merito
Se l’amore ha un prezzo tu sei un debito
Mi credi così stupida, dai dimmelo
Da quanto tempo amarmi era poco

A me bastava poco
Poco poco
Tu mi ami poco poco
Tu mi baci poco poco
Io ti lascio a poco a poco

 

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 1

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 2

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Delia durante il medley “Minchia signor tenente / Brucia la terra” al primo Live di X Factor 2025 3

X Factor 2025 pagelle primo live: Delia folgorante, Lauro recupera l’ “irrecuperabile", Gabbani prende le misure
Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 a cura di Alvise Salerno 4

Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025: Charlie Charles e Blanco, Tiziano Ferro, Ermal Meta, Jacopo Sol...'grandi' ritorni con enormi aspettative
Tiziano Ferro Quello che si voleva testo significato 5

Tiziano Ferro, testo e significato di "Quello che si voleva", brano di "Sono un grande" nato da una canzone di Chiara Galiazzo
Tiziano Ferro Gioia testo significato 6

Tiziano Ferro, testo e significato di "Gioia", sesta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Tiziano Ferro Milite ignoto testo significato 7

Tiziano Ferro, testo e significato di "Milite ignoto", quarta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Charlie Charles: testo e significato di "Attacchi di Panico" feat Blanco 8

Charlie Charles: "Attacchi di Panico" feat Blanco è il primo singolo de "La Bella Confusione"
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro Fingo&Spingo testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Fingo&Spingo", brano scelto come secondo singolo dall'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.