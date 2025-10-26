Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l’inedito “Poco poco”

Domenica 26 ottobre, dopo una sfida vinta contro Frasa, Angie è entrata ufficialmente a far parte della scuola di Amici 25, convincendo grazie a un brano inedito, Poco poco, di cui vi riportiamo testo e significato. Ripercorriamo la storia musicale di questa giovane artista, dal primo palco di Ti lascio una canzone fino a Sanremo Giovani.

Chi è Angie, la nuova cantante di Amici 25

Il suo vero nome è Angelica Paola Ibba, ma tutti la conoscono come Angie. Classe 2001, è originaria della Sardegna ma vive a Milano, dove si è trasferita per inseguire la sua carriera musicale. «Mi mancano la mia famiglia e la mia terra», ha raccontato spesso sui social, dove è seguitissima e molto attiva.

La passione per la musica nasce presto: a soli nove anni entra nel cast della quarta edizione di Ti lascio una canzone. Dopo gli studi di canto moderno presso l’accademia VMS Italia di Loretta Martinez, Angie inizia a costruirsi un percorso da cantautrice, raccontando la propria musica direttamente su TikTok e Instagram, dove oggi conta una community di oltre 200.000 follower.

Dagli esordi a Sanremo Giovani

Seguita dalla manager Crista Pavan, il debutto discografico arriva nel 2022 con Scema, scritta insieme a Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, che ne cura anche la produzione. Nello stesso anno pubblica con ADA Music Italy l’EP Per te, una raccolta di cinque brani che raccontano il suo primo anno da artista indipendente.

Nel 2023 Angie si fa notare grazie al singolo Frasi mai dette, diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni. Il brano, scritto con Steve Tarta, l’ha portata fino al debutto con una major: nel 2024 entra infatti nel roster di EMI Records Italy (Universal Music) pubblicando Vent’anni.

Nel novembre 2024 partecipa a Sanremo Giovani con il brano Scorpione, un pezzo introspettivo che racconta una relazione tossica e irrisolta. La canzone la consacra tra le nuove voci più interessanti della scena pop femminile italiana.

Angie è fidanzata da diversi anni con il cantautore Saturno, anche lui passato, senza riuscire ad entrare nella scuola, per le sfide di Amici.

Angie nella scuola di Amici 25

Nel pomeriggio del 26 ottobre, Angie conquista il banco della scuola di Amici dopo una sfida contro Frasa, grazie a un inedito, Poco poco, e ad una cover, eseguita al piano, di Falling in love. La sua voce limpida e riconoscibile, insieme a una scrittura diretta e contemporanea, hanno fatto centro.

TESTO E SIGNIFICATO dell’INEDITO poco poco

Poco poco racconta la fine di un amore sbilanciato: lei dà tutto, lui ormai ama “poco poco”. Angie mette in musica la consapevolezza di non essere più scelta, trasformando il dolore in un addio lucido e amaro.

Dedicami una canzone

Una lenta, una d’amore

Voglio sentire il cuore che batte

E le tue mani sudate

Sciogli quel nodo alla gola

Credi che non ho capito ancora

Che la musica suona

Ma tu pensi ad un’altra persona

E non lo merito

Se l’amore ha un prezzo tu sei in debito

Mi credi così stupida, dai dimmelo

Da quanto tempo per lei ti nascondi

Guarda che l’ho già capito che

Poco poco

Tu mi ami poco poco

Tu mi baci poco poco

Io ti lascio a poco a poco

Un addio memorabile

Un veleno incurabile

Ti chiedevo poco poco

Ma tu mi amavi poco poco

E non lo merito

Se l’amore ha un prezzo tu sei un debito

Mi credi così stupida, dai dimmelo

Da quanto tempo amarmi era poco

A me bastava poco

Poco poco

Tu mi ami poco poco

Tu mi baci poco poco

Io ti lascio a poco a poco