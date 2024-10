Sanremo Giovani 2024: Angie porta una ventata di pop internazionale con “Scorpione”

Sanremo Giovani 2024 – Angie, Scorpione: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

ANGIE, SCORPIONE: SIGNIFICATO DEL BRANO

Angie esplora una relazione tormentata, piena di contrasti e incomprensioni. La metafora dello “scorpione tra le braccia” rappresenta il pericolo e la tensione presenti nel rapporto. In fondo, anche se Angie riconosce che “ami tutte le cose che odio”, non riesce a spezzare questo legame, lasciando intravedere il fascino complesso e distruttivo della relazione.

ANGIE, SCORPIONE: TESTO DEL BRANO

Colpa mia se non ci parliamo

Colpa tua se ho smesso di farlo

Tu cerchi ancora un motivo

Io non sopporto che

Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio

Non mi perdono se

Ti proteggo sempre

Dentro ai silenzi tra i discorsi della gente

Tu piangi come un bambino per tenermi vicino

Quanto

Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio

Che odio

Calma

Negativo

Chiama

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Ancora ancora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Poi perdo la

Calma

Ancora ancora

Ancora ancora

Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

May-may-may-mayday

Non c’è più ossigeno

Cerchi un incendio dentro ad un vulcano spento

Veleno come collirio

Nei tuoi occhi cupido

Quanto

Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio

Che odio

Calma

Negativo

Chiama

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Ancora ancora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Poi perdo la

Calma

Ancora ancora

Ancora ancora

Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora

Ma quanto è stupido un cuore che fa

Nascondere che la verità

È che ami tutte le cose che odio

Che odio, che odio, che odio

Forse starti dietro di meno

Dimentico

Ma sono pioggia e tu deserto ancora

Allora

Basta

Scorpione tra le

Braccia

Non ci sono

Passa

Ancora ancora