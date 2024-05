Angie, dopo TikTok arriva la firma con EMI Records e il nuovo singolo “Vent’anni”

Il 3 maggio è uscito il nuovo singolo della cantautrice sardo milanese Angie, “Vent’anni“, che segna anche la sua entrata nel roster di EMI Records Italy, etichetta di Universal Music Italia. Si tratta del debutto ufficiale della giovane con una major discografica.

Il precedente singolo della giovane artista, ovvero “Frasi mai dette“, è diventato virale su TikTok, ottenendo oltre 35 mila creazioni con il suono ufficiale della canzone e milioni di visualizzazioni. Inoltre, è andato anche alla #1 nella classifica Hot 50 di TikTok Italia e alla #7 della classifica Viral di Spotify.

ANGIE, “VENT’ANNI”

Con la sua voce cristallina e limpida, unita a melodie leggere e puramente pop, nelle sue canzoni Angie parla di esperienze vissute e di se stessa con testi sinceri e diretti. Infatti, ha rivelato: «Fatico a scrivere di argomenti che non ho vissuto in prima persona. Per me i dettagli sono importanti».

Su “Vent’anni“, Angie ci spiega: «Parla della mia generazione e dei miei coetanei, che si possono rispecchiare nel testo. Parla delle paure, delle insicurezze e dei sogni di noi giovanissimi. Parla delle responsabilità, del sentirsi grandi per certe cose, piccoli per altre».

«Il pezzo nasce nella mia cameretta. Due mie amiche erano nell’altra stanza e parlavano di cosa significasse avere vent’anni, di come affrontare l’università e i problemi che tutti noi dobbiamo affrontare oggi. Ispirata, sono subito andata in studio a registrare la traccia» racconta, invece, sulla sua nascita.