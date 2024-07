Anteprima video: “Nuova meta” è il singolo di Sofija Vukic, allieva della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi

In anteprima oggi su All Music Italia il videoclip di Nuova meta, primo singolo sul mercato discografico italiano di Sofija Vukic, allieva della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi.

Fuori da venerdì 19 luglio Nuova meta è un brano ambientato nel periodo estivo che racconta di una vacanza in compagnia diretti verso una nuova meta ancora da esplorare, di lasciare indietro i brutti pensieri e di ripartire da zero con un nuovo amore, vivendo così una vacanza spensierata con leggerezza.

Sofija Vukic è una ragazza di 15 anni molto curiosa e determinata nel

raggiungere i suoi obbiettivi con un grande amore per la musica. Canta, suona il pianoforte e gioca a tennis fin da piccola. Ama scrivere canzoni ma anche libri e racconti. Durante il Lockdown ha scritto molte storie che poi ha pubblicato nel 2021, imparando a trovare un equilibrio.

Ecco come Sofia ci racconta questa canzone nata dall’incontro con Simone Tomassini:

“Il testo l’ho scritto io e poi mi sono consultata con Simone Tomassini per migliorarlo. Il genere musicale è il pop. Sono molto felice del percorso che sto intraprendendo alla PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. Mi sono divertita a registrare il videoclip e a scrivere la canzone anche se per me

non è la prima volta siccome ho fatto un’altro brano ad aprile del 2024 in Serbia che s’intitola ‘lancic’. Che vita è senza la musica!“

In anteprima esclusiva oggi su All Music Italia il videoclip del brano girato a Ibiza…

“Mi sono divertita a registrare il videoclip- Penso che questo video sia uscito molto bene e che le location fossero molto carine. Abbiamo girato per l’isola di Ibiza alla ricerca di luoghi adatti al video con panorami bellissimi, sfruttando così la bellezza del mare e della natura esotica che ci circonda. Ho scelto queste location per dare un’idea estiva. La canzone parla di una vacanza in compagnia da cui nascerà un nuovo amore. La canzone è stata registrata da Paolo Meneguzzi“

TESTO

Autore e Compositore: Sofija Vukic

Siamo qua davanti al mare

A ballare con lo stesso ritmo

Con il vento tra i capelli

E il solo cocente che ci brucia la pelle

Solo piacere e divertimento

Vorrei che il tempo passasse più lento

Restiamo ancora un po’ a guardarci dimenticando il resto

Soli io e te

in questa avventura

Prendimi per mano che andiamo

Pronti a partire per una nuova meta

Io sono il sole tu la stella cometa

Lasciamoci alle spalle tutto il resto

Lascia che la musica

Poi faccia il resto

Alza il volume della radio

Soli io e te a guardare il tramonto

Questa notte siamo

I protagonisti della serie più famosa del mondo

La sera arriva in fretta

In un bar a fare una festa

Con la gente attorno che canta

E la luna che splende in questa notte ribelle

Vieni con me sulla pista a ballare

Se sono con te tolgo il focus dal resto

Lasciami ancora un po’ di tempo per rivivere l’estate in ogni momento

Pronti a partire per una nuova meta

Io sono il sole tu la stella cometa

Lasciamoci alle spalle tutto il resto

Lascia che la musica

Poi faccia il resto

Alza il volume della radio

Soli io e te a guardare il tramonto

Questa notte siamo

I protagonisti della serie più famosa del mondo

Le casse rimbombano nella mia testa

Non sento la tua presenza

Pronti a partire per una nuova meta

Io sono il sole tu la stella cometa

Lasciamoci alle spalle tutto il resto

Lascia che la musica

Poi faccia il resto

Alza il volume della radio

Soli io e te a guardare il tramonto

Questa notte siamo

I protagonisti della serie più famosa del mondo

Pronti a partire per una nuova meta

Io sono il sole tu la stella cometa

Lasciamoci alle spalle tutto il resto

Lascia che la musica

Poi faccia il resto

Alza il volume della radio

Soli io e te a guardare il tramonto

Questa notte siamo

I protagonisti della serie più famosa del mondo