Torna su Rai 1 la Partita del Cuore 2024. Svelati gli artisti in campo e già attivo il numero solidale

La PARTITA DEL CUORE 2024.

Il grande evento che unisce sport e beneficenza torna in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Eleonora Daniele.

La partita vedrà in campo la Nazionale Cantanti contro la Nazionale della Politica a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

L’appuntamento si svolgerà allo Stadio Gran Sasso d’Italia (Italo Acconcia) de L’Aquila martedì 16 luglio e andrà in onda su Rai 1 il 17 luglio alle ore 21:30 con telecronaca su Rai Radio 1 con Francesco Repice, Marcella Sullo e Chiara Carcano.

L’evento patrocinato dal Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati unitamente al Comune dell’Aquila sarà Eleonora Daniele. Già attivo il numero solidale per donare con sms al 45585.

LA PARTITA DEL CUORE 2024

Sotto la guida di Mister Albano hanno confermato per Nazionale Cantanti la propria presenza alla 33^ Partita del Cuore il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Drillionaire, Cricca, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Ubaldo Pantani, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pierpaolo Pretelli, Bnkr44, Moreno Donadoni, Aka 7even, Mida, Sergej, Biondo e Antonio Orefice.

La Nazionale della Politica con tutti i suoi leader scenderà in campo capitanata dal Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana, Alberto Baracchini sottosegretario all’editoria, Anna Ascani vicepresidente della Camera dei Deputati, Elly Schlein segretaria del Pd, Giancarlo Giorgetti ministro dell’economia e delle finanze, Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle, Ignazio La Russa presidente del Senato, Licia Ronzulli vicepresidente del Senato, Matteo Renzi Senatore della Repubblica e Pier Ferdinando Casini Senatore e Presidente dell’Interparlamentare Italiana.

In rappresentanza del Governo sarà presente la Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Onorevole Maria Teresa Bellucci.

Per festeggiare insieme questa grande notte della ricerca i numerosi giovani e le loro famiglie diventeranno protagonisti indiscussi della solidarietà a partire già dal pre-show in campo condotto da Filippo Lucci con le esibizioni di diversi protagonisti della musica italiana: da Crytical con Supereroi di Mr. Rain a Felicity Lucchesi (L’Assurdo mestiere), Niveo con Ovunque sarai di Irama a Virginio con Solo per te dei Negramaro.

Nel corso della ricca scaletta inoltre sarà ricordato il grande e istrionico cantautore Pino D’Angiò̀, socio fondatore della Nazionale Cantanti, scomparso il 6 luglio 2024.

Il programma La Partita del Cuore è prodotto da Gian Luca Pecchini e Settimio Colangelo sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, già direttore musicale dal 2020 del Festival di Sanremo.

La telecronaca della Partita del Cuore, con il supporto di Rai Sport, è affidata alla prima voce della Nazionale Alberto Rimedio. A bordo campo, per le dichiarazioni a caldo dalle due panchine, un’inviata dalle molteplici sembianze, merito del suo talento e imitazioni note al grande pubblico: Francesca Manzini. A Laura Barth invece è assegnata la postazione Svar Corner per gli highlights degli “svarioni” più divertenti durante la partita; alla voce di Alessandra Tripoli invece sono affidati i commenti social del pubblico da casa attraverso una social room.

La regia è di Angelo Carosi.

Ufficializzata la terna arbitrale designata dall’AIA per la Partita del Cuore AE: Gabriele Scatena della sez. di Avezzano AA1: Dei Giudici Pietro sez. Latina AA2: Margani Damiano sez. Latina.

IL NUMERO SOLIDALE

È già attivo, intanto, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3 mila famiglie che da tutta Italia, e da oltre 40 Paesi nel mondo, raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio.

L’incasso dello stadio sarà invece condiviso con il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e i suoi piccoli pazienti.

Il coordinamento dell’evento La Partita del Cuore 2024, oltre a Nazionale Cantanti, vede l’impegno di Noahlity con il suo Presidente Alessandro Rossini.