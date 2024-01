Ancora prima dell’uscita “Frasi mai dette”, nuovo singolo di Angie prodotto da Steve Tarta, è virale su TikTok

Angie Frasi mai dette testo e significato del brano diventato virale su TikTok.

Angelica Paola Ibba, in arte Angie, è una ragazza classe 2001 nata e cresciuta in Sardegna. A soli nove anni entra a far parte del cast della quarta edizione del programma Rai Ti lascio una canzone.

Dopo aver partecipato a The Voice of Italy nel 2018 arrivando sino alla fase dei Knock-Out. La sua strada prosegue però sulle nuove piattaforme. Angie diventa sempre più seguita su TikTok dove oggi conta oltre 222.000 followers.

Il debutto discografico avviene a inizio 2022 con “Scema” a cui fanno seguito “Fake“, “Melanina” con i Credaux e, a novembre 2022, l’EP “Per te“.

Dopo aver lanciato nel 2023 “Giuda” con la produzione di blame collabora nuovamente con il Producer nel brano “Caramelle“. Il 2024 parte con “Frasi mai dette” canzone che ancora prima dell’uscita, prevista per martedì 30 gennaio, è diventato virale su TikTok.

Angie frasi mai dette significato del brano

Il nuovo singolo è stato scritto da Angie con Steve Tarta che si è occupato anche della produzione del pezzo.

Si tratta di una ballad pop R&B, che ha l’intento di far uscire il sottone che c’è in ognuno di noi andando a sfogare le emozioni che spesso tratteniamo. Una canzone che, sottolinea Angie, potrebbe far venire voglia di riscrivere ai propri ex…

“Frasi mai dette è nata in un momento in cui stavo cercando di ritrovare me stessa, ero nella soffitta della mia scuola di musica, io, una tastiera e le mie lacrime. Questa canzone è dedicata al mio ex, ma un po’ anche a me stessa perché finalmente ho trovato il coraggio di dire le mie Frasi mai dette.“

Un anticipazione del pezzo è stata rilasciata in anticipo di una settimana su TikTok e tanto è bastato per far diventare virale il pezzo grazie anche al contributo di alcuni noti TikToker amici della cantante. Ad oggi sono oltre 3.000 i video che utilizzano il suono con il trend virale che ruota attorno al concetto di “ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere LEI”, ma chi è

questa lei?

Lei è sicuramente la ragazza che tutti vorremmo essere, bella, alla moda, famosa… ma il trend va oltre, questa lei è già dentro ognuno di noi, è la bambina che eravamo, siamo noi nei momenti spensierati e felici.

E da qui arrivano contenuti in cui gli utenti condividono prima un loro momento di sconforto e poi uno scatto della loro infanzia, di se stessi in momenti di “gloria”… perché infondo la versione migliore di noi che tanto vorremmo essere ce l’abbiamo già dentro.

ANGIE FRASI MAI DETTE TESTO

Mmmh

Mh mh

Mmmh mh

Te ne vai

Te ne vai un’altra volta e

Cosa lasci di me?

Ti guardo andare

Non ho più il coraggio di farti restare

Cosa resta di te?

Frasi mai dette

Un silenzio assordante

Ancora mille possibilità (Aaah)

Bruciano ferite

Le tue promesse infrante

E non sapere a casa come va

(Mmmh)

Ferma il tempo

E guardami un altro secondo

Che mi uccidi quando tu dedichi a lei

Quella canzone che adoro

E vorrei

Non mi avessi amata

Vorrei

Lei non fosse così perfetta per te

E ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere

Lei

Che ti completa, lei

Che non ti stancherai mai di lei

Che è tutto ciò che non sono ma

Lei

Ti fa dimenticare me

È inutile, puoi nascondere che

Avevo ragione io

Quelle frasi mai dette

In un silenzio assordante

Annullano le possibilità (Aaah)

Curo le ferite

Delle promesse infrante

E vorrei solo sapere a casa come va

(Mmmh)

Ferma il tempo

E guardami un altro secondo

Che mi uccidi quando tu dedichi a lei

Quella canzone che adoro

E vorrei

Non mi avessi amata

Vorrei

Lei non fosse così perfetta per te

E ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere

Lei

Che ti completa, lei

Che non ti stancherai mai di lei

Che è tutto ciò che non sono lei

Lei

Ti fa dimenticare me

È inutile, puoi nascondere che

Avevo ragione io

Avevo ragione

Mmmh

Mh mh

Mmmh mh